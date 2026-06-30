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30.06.2026, 13:04

Что будет с ценами в Казахстане из-за топливного коллапса в России: заявление Нацбанка

Новости Казахстана 0 1 629

Ситуация на топливном рынке России и возможный разгон инфляции в соседней стране находятся под жестким контролем финансового регулятора Казахстана. Председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов объяснил, чем это грозит отечественной экономике и почему делать панические прогнозы еще рано, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: commersant.ge
Фото: commersant.ge

Почему Нацбанк держит руку на пульсе

Россия остается главным стратегическим и торговым партнером Казахстана, поэтому любые тектонические сдвиги в ее экономике мгновенно эхом отзываются у нас. В кулуарах Правительства глава Нацбанка Тимур Сулейменов подчеркнул, что ведомство в режиме реального времени мониторит ключевые макроэкономические процессы в РФ.

Под пристальное внимание казахстанских аналитиков попадает всё: от решений Центробанка РФ по ключевой ставке и налоговых реформ до локальных кризисов, включая текущую ситуацию с горюче-смазочными материалами (ГСМ).

Эффект домино: как российская инфляция может перекинуться в Казахстан

Главный риск для Казахстана заключается в так называемом «импорте инфляции». Если в России из-за дефицита топлива или других факторов начнут расти внутренние цены, это неизбежно отразится на стоимости товаров, поставляемых в республику.

Однако глава регулятора призвал не поддаваться преждевременной панике. На данный момент показатели инфляции в РФ удерживаются в рамках прогнозного коридора, запланированного российскими властями.

Прогнозы делать рано: позиция регулятора

Несмотря на потенциальные риски, Нацбанк РК занимает взвешенную и выжидательную позицию. По словам Сулейменова, сейчас невозможно точно предсказать ни масштабы влияния, ни конкретные группы товаров, которые могут оказаться под ударом.

«Будут ли расти цены, на какой уровень, в каком объеме и на какие именно товарные группы? За всем этим нужно наблюдать. Делать далеко идущие выводы прямо сейчас однозначно не стоит», — резюмировал председатель Национального банка.

Контекст: Ранее в российских СМИ активно обсуждались риски локального дефицита ГСМ на внутреннем рынке РФ, что вызвало обеспокоенность среди бизнес-сообщества и экспертов в странах ЕАЭС.

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