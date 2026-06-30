С 1 июля в Казахстане начнется масштабное обновление власти: кто покинет свои посты

Казахстан вступает в эпоху масштабного обновления властной вертикали. В течение ближайших двух месяцев ключевые руководители силовых, судебных и финансовых ведомств страны лишатся своих постов либо пройдут процедуру переутверждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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С сегодняшнего дня в республике начинает действовать обновленный Основной закон. Согласно статье 95 новой Конституции, запускается автоматический процесс прекращения полномочий высшего эшелона власти. Как пояснил глава Министерства юстиции Ерлан Сарсембаев в кулуарах совместного заседания палат парламента, у президента страны есть ровно 60 дней на то, чтобы сформировать новый кадровый костяк.

Под волну обязательных переназначений и отставок попадают шесть топ-чиновников:

Генеральный прокурор;

Председатель Национального банка;

Глава Высшего судебного совета;

Председатель Верховного суда;

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен).

Окончательное решение по каждой кандидатуре и определение их дальнейшей судьбы остается исключительно за главой государства.

Выборы в Курултай и роспуск Кабмина: что будет осенью

Кадровые перестановки в судах и Нацбанке — это лишь первый этап глобальной политической реформы. По словам министра юстиции, уже в ближайшее время может быть официально объявлен старт предвыборной кампании в Курултай.

Новый выборный орган кардинально изменит конфигурацию исполнительной власти. Уже в сентябре текущего года действующее Правительство в полном составе будет обязано сложить свои полномочия перед новоизбранным Курултаем.

Вторая волна назначений: кто следующий на выход

После того как Курултай начнет свою работу, в Казахстане стартует второй этап формирования государственного аппарата. С согласия народных избранников президент утвердит распределение остальных ключевых постов, зафиксированных в новой Конституции. В их числе — вице-президент страны, руководители министерств и ведомств, а также члены обновленного кабинета министров. Таким образом, к середине осени управленческий аппарат Казахстана обновится практически на 100%.