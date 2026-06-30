С 1 июля в Казахстане начнется масштабное обновление власти: кто покинет свои посты

Казахстан вступает в эпоху масштабного обновления властной вертикали. В течение ближайших двух месяцев ключевые руководители силовых, судебных и финансовых ведомств страны лишатся своих постов либо пройдут процедуру переутверждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
С сегодняшнего дня в республике начинает действовать обновленный Основной закон. Согласно статье 95 новой Конституции, запускается автоматический процесс прекращения полномочий высшего эшелона власти. Как пояснил глава Министерства юстиции Ерлан Сарсембаев в кулуарах совместного заседания палат парламента, у президента страны есть ровно 60 дней на то, чтобы сформировать новый кадровый костяк.
Под волну обязательных переназначений и отставок попадают шесть топ-чиновников:
Генеральный прокурор;
Председатель Национального банка;
Глава Высшего судебного совета;
Председатель Верховного суда;
Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен).
Окончательное решение по каждой кандидатуре и определение их дальнейшей судьбы остается исключительно за главой государства.
Кадровые перестановки в судах и Нацбанке — это лишь первый этап глобальной политической реформы. По словам министра юстиции, уже в ближайшее время может быть официально объявлен старт предвыборной кампании в Курултай.
Новый выборный орган кардинально изменит конфигурацию исполнительной власти. Уже в сентябре текущего года действующее Правительство в полном составе будет обязано сложить свои полномочия перед новоизбранным Курултаем.
После того как Курултай начнет свою работу, в Казахстане стартует второй этап формирования государственного аппарата. С согласия народных избранников президент утвердит распределение остальных ключевых постов, зафиксированных в новой Конституции. В их числе — вице-президент страны, руководители министерств и ведомств, а также члены обновленного кабинета министров. Таким образом, к середине осени управленческий аппарат Казахстана обновится практически на 100%.
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