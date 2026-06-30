«Капитальный ремонт государственности»: Токаев анонсировал новый этап развития Казахстана

Казахстан вступает в совершенно новый исторический этап: в стране начнется масштабная перестройка фундамента государственности и ключевых институтов. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, анонсировав беспрецедентные изменения в экономике и системе управления, сообщает Lada.kz.

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«Капитальный ремонт» суверенитета

Глава государства подчеркнул, что грядущие реформы нельзя воспринимать как стандартную бюрократическую или административную перестановку. Речь идет о глубокой трансформации, цели и смыслы которой принципиально отличаются от всего, что делалось ранее. По словам Токаева, пришло время провести «капитальный ремонт несущих конструкций независимости», так как глобальные вызовы безопасности и суверенитету Казахстана до конца еще не сняты.

Президент предупредил, что в ближайшие два года мировая экономика столкнется с серьезными потрясениями. В этих условиях правительству поручено действовать на опережение: оперативно реагировать на кризисы, удерживать темпы роста и подавлять инфляцию, не допуская паники.

Ставка на цифровизацию и новые кадры

Критически важным шагом Токаев назвал полную перезагрузку системы государственного управления. К этой работе планируют привлечь не только госслужащих, но и ученых, представителей НПО и международных экспертов.

При этом жесткий курс на цифровизацию остается неизменным. Задача превратить Казахстан в развитое цифровое государство за три года, поставленная в прошлом Послании, является приоритетной — от ее успеха напрямую зависит будущее страны.

Текущие маркеры стабильности

Несмотря на ухудшение международной обстановки и обилие внешних конфликтов, Астана продолжает гнуть свою линию. Президент привел ключевые показатели, свидетельствующие об устойчивости системы:

Инфляция: по итогам первых пяти месяцев года показатель удалось сбить до 10,4% (работа по снижению продолжается).

Финансовый сектор: национальная валюта и финансовая система страны получили надежную защиту от внешних шоков.

Слаженность власти: отмечена продуктивная командная работа Парламента, Нацбанка и Кабинета министров.

Мегапроект «Алатау» как новый драйвер экономики

Старые экономические подходы исчерпали себя, поэтому Казахстан переходит на принципиально новую модель. Ее главным локомотивом должен стать проект «Алатау».

В планах властей — создание инновационных кластеров, высокотехнологичных производств и цифровых мегаполисов ускоренного развития. Успешная реализация этого масштабного, беспрецедентного для Центральной Азии проекта должна превратить Казахстан в главный деловой и технологический хаб всей Евразии.