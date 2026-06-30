18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.72
548.07
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.06.2026, 14:19

«Капитальный ремонт государственности»: Токаев анонсировал новый этап развития Казахстана

Новости Казахстана 0 1 423

Казахстан вступает в совершенно новый исторический этап: в стране начнется масштабная перестройка фундамента государственности и ключевых институтов. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, анонсировав беспрецедентные изменения в экономике и системе управления, сообщает Lada.kz. 

Фото: Акорда
Фото: Акорда

«Капитальный ремонт» суверенитета

Глава государства подчеркнул, что грядущие реформы нельзя воспринимать как стандартную бюрократическую или административную перестановку. Речь идет о глубокой трансформации, цели и смыслы которой принципиально отличаются от всего, что делалось ранее. По словам Токаева, пришло время провести «капитальный ремонт несущих конструкций независимости», так как глобальные вызовы безопасности и суверенитету Казахстана до конца еще не сняты.

Президент предупредил, что в ближайшие два года мировая экономика столкнется с серьезными потрясениями. В этих условиях правительству поручено действовать на опережение: оперативно реагировать на кризисы, удерживать темпы роста и подавлять инфляцию, не допуская паники.

Ставка на цифровизацию и новые кадры

Критически важным шагом Токаев назвал полную перезагрузку системы государственного управления. К этой работе планируют привлечь не только госслужащих, но и ученых, представителей НПО и международных экспертов.

При этом жесткий курс на цифровизацию остается неизменным. Задача превратить Казахстан в развитое цифровое государство за три года, поставленная в прошлом Послании, является приоритетной — от ее успеха напрямую зависит будущее страны.

Текущие маркеры стабильности

Несмотря на ухудшение международной обстановки и обилие внешних конфликтов, Астана продолжает гнуть свою линию. Президент привел ключевые показатели, свидетельствующие об устойчивости системы:

  • Инфляция: по итогам первых пяти месяцев года показатель удалось сбить до 10,4% (работа по снижению продолжается).

  • Финансовый сектор: национальная валюта и финансовая система страны получили надежную защиту от внешних шоков.

  • Слаженность власти: отмечена продуктивная командная работа Парламента, Нацбанка и Кабинета министров.

Мегапроект «Алатау» как новый драйвер экономики

Старые экономические подходы исчерпали себя, поэтому Казахстан переходит на принципиально новую модель. Ее главным локомотивом должен стать проект «Алатау».

В планах властей — создание инновационных кластеров, высокотехнологичных производств и цифровых мегаполисов ускоренного развития. Успешная реализация этого масштабного, беспрецедентного для Центральной Азии проекта должна превратить Казахстан в главный деловой и технологический хаб всей Евразии.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Сколько шапку не меняй, голова остаётся той же.
30.06.2026, 10:21
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь