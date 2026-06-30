Ерлан Карин назначен первым заместителем руководителя Администрации президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел ключевое кадровое назначение в высших эшелонах власти: Ерлан Карин освобожден от должности государственного советника и назначен первым заместителем руководителя Администрации президента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Новая конфигурация власти: детали указа Акорды

Кадровые изменения в главном политическом штабе страны официально подтвердила пресс-служба Акорды. Глава государства подписал указ, согласно которому Ерлан Карин завершает свою деятельность в качестве государственного советника РК — этот пост он занимал последние четыре года (с июня 2022-го). Теперь один из ключевых идеологов и стратегов современной внутренней политики Казахстана займет кресло первого заместителя руководителя Администрации президента, что де-факто усиливает аппаратный вес чиновника и ставит перед ним новые масштабные задачи по координации госаппарата.

От школьного учителя до главного идеолога страны: путь Ерлана Карина

Ерлан Карин — классический представитель интеллектуальной элиты Казахстана, прошедший все ступени карьерной лестницы без перепрыгивания через этапы. Родившись в 1976 году в Туркестанской области, он начинал свой профессиональный путь в 1996 году рядовым учителем истории и географии в обычной средней школе Актобе, параллельно развивая академическую карьеру.

Защитив диплом престижного КазНУ им. аль-法раби и получив степень кандидата политических наук, Карин быстро перерос рамки средней школы и ушел в фундаментальную аналитику. В конце 90-х и начале 2000-х он руководил ведущими аналитическими центрами страны (Институт России и Китая, Центрально-Азиатское агентство политических исследований), зарабатывая репутацию одного из самых сильных политических экспертов в Центральной Азии.

Кризис-менеджмент и доверие президента

В послужном списке Карина практически нет «случайных» позиций — его всегда привлекали туда, где требовались глубокие реформы или антикризисное управление:

Борьба с экстремизмом: В 2004 году возглавлял Центр антитеррористических программ.

Медиа-менеджмент: В 2017 году вывел на новый уровень главный медиахолдинг страны, став председателем правления АО «РТРК "Казахстан"».

Международный опыт: Преподавал в качестве приглашенного профессора в Американском университете в Вашингтоне.

В команду Касым-Жомарта Токаева Карин вошел практически сразу после транзита власти в 2019 году — сначала как советник, затем как помощник президента. В трагические дни января 2022 года именно Ерлан Карин был назначен государственным секретарем (позже должность трансформировалась в госсоветника), став лицом идеологической стабилизации страны в период масштабных реформ.

Что означает это назначение?

Переход Карина на позицию первого замруководителя Администрации президента — это не просто смена кабинета. В политических реалиях Казахстана Администрация президента является «мозгом и мотором» всех государственных процессов. Перевод опытного политолога, тонко чувствующего внутренние триггеры общества и имеющего колоссальный опыт в стратегическом планировании, означает переформатирование внутренней политики Акорды в сторону еще большей исполнительской дисциплины и оперативного контроля над реализацией президентских реформ.