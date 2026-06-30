Казахстанцы начали массово отключать мобильный интернет: что происходит?

Резкий скачок цен на сотовую связь в начале 2026 года спровоцировал заметный отток пользователей мобильного интернета в Казахстане. Официальная статистика зафиксировала просадку рынка, которая совпала с январским пересмотром тарифных планов со стороны сотовых операторов, сообщает Lada.kz.

Фото: iphones.ru

Ценовой удар и реакция рынка

Согласно свежим данным Бюро национальной статистики (БНС), в январе–феврале 2026 года количество абонентов мобильного интернета в стране сократилось до 17,8 млн человек. И хотя к маю показатель частично восстановился (до 18,2 млн), общая динамика наглядно демонстрирует: рынок столкнулся с охлаждением. Для понимания масштаба: всего сотовой связью в республике пользуются 27,4 млн человек, а значит, без мобильного интернета сейчас обходится почти треть абонентов.

Госорганы напрямую не называют тарифную политику причиной оттока, однако графики говорят сами за себя — провал по числу пользователей произошел ровно в тот момент, когда операторы связи обновили ценники в сторону увеличения.

Парадоксальные доходы на фоне экономии

Несмотря на то, что абоненты начали затягивать пояса, сами телеком-компании чувствуют себя отлично. За первые пять месяцев 2026 года объем услуг связи в Казахстане взлетел до 638,8 млрд тенге, что на 7,6% больше показателей прошлого года.

Этот парадокс объясняется просто:

Часть пользователей не отказалась от связи полностью, а перешла на более бюджетные пакеты.

Жители начали массово избавляться от «лишних» вторых и третьих SIM-карт.

В целях экономии люди стали чаще отключать мобильные данные и переходить на домашний или рабочий Wi-Fi.

Важная деталь от БНС: с января 2026 года в стране изменилась методология учета. Теперь часть беспроводных сетей широкополосного доступа автоматически включается в категорию мобильной связи, поэтому сравнивать текущие цифры с прошлыми периодами нужно с осторожностью.

Почему дорожает связь и сколько мы платим?

Январский рост цен операторы аргументировали стандартным набором причин: ростом операционных затрат, масштабными инвестициями в модернизацию инфраструктуры (включая 5G) и увеличившейся налоговой нагрузкой.

По данным Министерства цифрового развития, в январе 2026 года тарифы выросли на 6% в годовом выражении. Если же смотреть на дистанцию, то с 2020 года услуги связи в Казахстане подорожали на внушительные 32%.

Аналитики портала energyprom.kz подчеркивают: Казахстан уже закрепился в списке стран региона с самой дорогой мобильной связью. Средний расширенный тарифный план в республике обходится гражданам в 11,8 доллара. Это существенно выше, чем платят жители соседних Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси.

Что это значит для рядовых казахстанцев?

Отечественный рынок связи стал чрезвычайно чувствителен к ценообразованию. Предел прочности потребителей практически исчерпан. Эксперты прогнозируют: если тарифное ралли продолжится, казахстанцы продолжат оптимизировать свои расходы — занижать тарифные планы, жестко контролировать трафик и отказываться от услуг операторов, которые не могут предложить компромиссные цены.