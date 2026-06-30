18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.72
548.07
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.06.2026, 16:21

Казахстанцы начали массово отключать мобильный интернет: что происходит?

Новости Казахстана 0 1 854

Резкий скачок цен на сотовую связь в начале 2026 года спровоцировал заметный отток пользователей мобильного интернета в Казахстане. Официальная статистика зафиксировала просадку рынка, которая совпала с январским пересмотром тарифных планов со стороны сотовых операторов, сообщает Lada.kz. 

Фото: iphones.ru
Фото: iphones.ru

Ценовой удар и реакция рынка

Согласно свежим данным Бюро национальной статистики (БНС), в январе–феврале 2026 года количество абонентов мобильного интернета в стране сократилось до 17,8 млн человек. И хотя к маю показатель частично восстановился (до 18,2 млн), общая динамика наглядно демонстрирует: рынок столкнулся с охлаждением. Для понимания масштаба: всего сотовой связью в республике пользуются 27,4 млн человек, а значит, без мобильного интернета сейчас обходится почти треть абонентов.

Госорганы напрямую не называют тарифную политику причиной оттока, однако графики говорят сами за себя — провал по числу пользователей произошел ровно в тот момент, когда операторы связи обновили ценники в сторону увеличения.

Парадоксальные доходы на фоне экономии

Несмотря на то, что абоненты начали затягивать пояса, сами телеком-компании чувствуют себя отлично. За первые пять месяцев 2026 года объем услуг связи в Казахстане взлетел до 638,8 млрд тенге, что на 7,6% больше показателей прошлого года.

Этот парадокс объясняется просто:

  • Часть пользователей не отказалась от связи полностью, а перешла на более бюджетные пакеты.

  • Жители начали массово избавляться от «лишних» вторых и третьих SIM-карт.

  • В целях экономии люди стали чаще отключать мобильные данные и переходить на домашний или рабочий Wi-Fi.

Важная деталь от БНС: с января 2026 года в стране изменилась методология учета. Теперь часть беспроводных сетей широкополосного доступа автоматически включается в категорию мобильной связи, поэтому сравнивать текущие цифры с прошлыми периодами нужно с осторожностью.

Почему дорожает связь и сколько мы платим?

Январский рост цен операторы аргументировали стандартным набором причин: ростом операционных затрат, масштабными инвестициями в модернизацию инфраструктуры (включая 5G) и увеличившейся налоговой нагрузкой.

По данным Министерства цифрового развития, в январе 2026 года тарифы выросли на 6% в годовом выражении. Если же смотреть на дистанцию, то с 2020 года услуги связи в Казахстане подорожали на внушительные 32%.

Аналитики портала energyprom.kz подчеркивают: Казахстан уже закрепился в списке стран региона с самой дорогой мобильной связью. Средний расширенный тарифный план в республике обходится гражданам в 11,8 доллара. Это существенно выше, чем платят жители соседних Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси.

Что это значит для рядовых казахстанцев?

Отечественный рынок связи стал чрезвычайно чувствителен к ценообразованию. Предел прочности потребителей практически исчерпан. Эксперты прогнозируют: если тарифное ралли продолжится, казахстанцы продолжат оптимизировать свои расходы — занижать тарифные планы, жестко контролировать трафик и отказываться от услуг операторов, которые не могут предложить компромиссные цены.

1
8
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Склады забиты: почему казахстанцы отказываются покупать мясо сайгаков?Новости Казахстана
11.06.2026, 12:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь