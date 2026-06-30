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30.06.2026, 16:47

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели телефонный разговор

Новости Казахстана 0 1 286

30 июня лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Президенты обсудили масштабные экономические проекты и ключевые итоги недавнего дипломатического турне казахстанского лидера в Евросоюз, сообщает Lada.kz.

Фото: kazakhstan.mid.ru
Фото: kazakhstan.mid.ru

Экономика и энергетика: новый уровень партнерства

По сообщению пресс-службы Кремля, центральной темой беседы стало укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Астаной. Особый акцент главы государств сделали на практической стороне сотрудничества. В условиях меняющейся глобальной архитектуры обе страны нацелены на форсирование совместных проектов.

Ключевые направления интеграции:

  • Торгово-экономическая сфера: наращивание товарооборота и устранение барьеров;

  • Энергетический сектор: реализация крупных инфраструктурных и сырьевых инициатив;

  • Инвестиции: запуск новых взаимовыгодных двусторонних производств.

Брюссельский отчет: Токаев поделился итогами визита в ЕС

Важной частью диалога стало обсуждение многовекторной политики Казахстана. Касым-Жомарт Токаев подробно рассказал российскому коллеге о своих впечатлениях от официального визита в Брюссель, который состоялся 22–23 июня по приглашению главы Евросовета Антониу Кошты.

Напомним, в столице Бельгии Токаев провел серию высокоуровневых встреч: побеседовал с руководством ЕС, провел переговоры с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, а также удостоился аудиенции у короля Филиппа.

Фундамент доверия: продолжение майских договоренностей

Нынешний звонок стал логичным продолжением государственного визита Владимира Путина в Казахстан, состоявшегося в мае. Тогда российский президент выразил полное удовлетворение итогами поездки и подчеркнул, что союзнические отношения Москвы и Астаны имеют фундаментальное значение для стабильности в регионе.

Событие Значение для отношений РФ и РК
Майский визит Путина в Астану Заложил основу для новых долгосрочных контрактов.
Июньский визит Токаева в Брюссель Продемонстрировал статус Казахстана как важного моста между Евразией и ЕС.
Телефонные переговоры 30 июня Синхронизировали внешнеполитические курсы двух столиц.

Позиция Кремля остается неизменной: сохранение тесных и доверительных связей с Казахстаном — это стратегический приоритет, который создает беспрецедентный уровень безопасности как на текущий момент, так и на долгосрочную перспективу.

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