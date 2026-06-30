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30.06.2026, 18:40

Новые правила ввоза техники в Казахстан: за что теперь могут отобрать смартфон на границе

Новости Казахстана 0 1 380

Казахстанцам придется по-новому декларировать технику на границе: теперь ввоз любого гаджета с сим-картой требует обязательной регистрации его IMEI-кода под угрозой жестких санкций, сообщает Lada.kz. 

Фото: securitylab.ru
Фото: securitylab.ru

Прощай анонимность: что изменилось с 19 апреля

Таможенные правила Евразийского экономического союза (ЕАЭС) официально ужесточились. Как сообщили в Департаменте государственных доходов по городу Алматы, вступило в силу новое решение Коллегии ЕЭК. Отныне каждый гражданин, пересекающий границу с новым девайсом для личного пользования, обязан вносить его уникальный международный идентификатор (IMEI) в официальные документы. Попытка утаить эти данные или «забыть» их заполнить теперь приравнивается к правонарушению.

Какие устройства попали под тотальный учет

Новое требование касается абсолютно любого оборудования, которое способно подключаться к сетям сотовых операторов и имеет индивидуальный серийный номер. Обязательной маркировке в пассажирской таможенной декларации (в графе «Наименование товара и его описание») подлежат:

  • Смартфоны, кнопочные мобильные телефоны и фаблеты;

  • Планшеты с поддержкой SIM-карт или eSIM;

  • Умные часы, роутеры, трекеры и любые другие гаджеты, использующие мобильную связь.

Данная мера необходима властям для последующей верификации и жесткой идентификации техники в рамках действующего законодательства Республики Казахстан в сфере связи.

Задержки на границе и штрафы: чем рискуют нарушители

В ведомстве фискального контроля строго предупредили: предоставление некорректных, ошибочных или неполных данных при пересечении границы повлечет за собой административную ответственность. Нарушителям грозят не только длительные задержки на таможенных постах до выяснения обстоятельств, но и серьезные меры наказания, предусмотренные законами ЕАЭС и Казахстана (вплоть до штрафов и изъятия незадекларированной электроники).

Как подготовиться к прохождению таможни без проблем

Чтобы не потерять время и деньги на границе, эксперты ДГД рекомендуют казахстанцам готовиться к поездке заблаговременно:

  1. Найдите IMEI-код покупаемого устройства заранее (он всегда напечатан на заводской коробке, нанесен на корпус самого девайса, а также доступен в меню настроек).

  2. Запишите или сфотографируйте комбинацию цифр.

  3. Убедитесь, что код перенесен в пассажирскую декларацию без единой ошибки.

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