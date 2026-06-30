Новые правила ввоза техники в Казахстан: за что теперь могут отобрать смартфон на границе

Казахстанцам придется по-новому декларировать технику на границе: теперь ввоз любого гаджета с сим-картой требует обязательной регистрации его IMEI-кода под угрозой жестких санкций, сообщает Lada.kz.
Таможенные правила Евразийского экономического союза (ЕАЭС) официально ужесточились. Как сообщили в Департаменте государственных доходов по городу Алматы, вступило в силу новое решение Коллегии ЕЭК. Отныне каждый гражданин, пересекающий границу с новым девайсом для личного пользования, обязан вносить его уникальный международный идентификатор (IMEI) в официальные документы. Попытка утаить эти данные или «забыть» их заполнить теперь приравнивается к правонарушению.
Новое требование касается абсолютно любого оборудования, которое способно подключаться к сетям сотовых операторов и имеет индивидуальный серийный номер. Обязательной маркировке в пассажирской таможенной декларации (в графе «Наименование товара и его описание») подлежат:
Смартфоны, кнопочные мобильные телефоны и фаблеты;
Планшеты с поддержкой SIM-карт или eSIM;
Умные часы, роутеры, трекеры и любые другие гаджеты, использующие мобильную связь.
Данная мера необходима властям для последующей верификации и жесткой идентификации техники в рамках действующего законодательства Республики Казахстан в сфере связи.
В ведомстве фискального контроля строго предупредили: предоставление некорректных, ошибочных или неполных данных при пересечении границы повлечет за собой административную ответственность. Нарушителям грозят не только длительные задержки на таможенных постах до выяснения обстоятельств, но и серьезные меры наказания, предусмотренные законами ЕАЭС и Казахстана (вплоть до штрафов и изъятия незадекларированной электроники).
Чтобы не потерять время и деньги на границе, эксперты ДГД рекомендуют казахстанцам готовиться к поездке заблаговременно:
Найдите IMEI-код покупаемого устройства заранее (он всегда напечатан на заводской коробке, нанесен на корпус самого девайса, а также доступен в меню настроек).
Запишите или сфотографируйте комбинацию цифр.
Убедитесь, что код перенесен в пассажирскую декларацию без единой ошибки.
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