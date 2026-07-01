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30.06.2026, 19:39

Назван самый дорогой возраст для жизни в Казахстане

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Минимальная стоимость жизни в Казахстане за последний год подскочила сразу на одну пятую часть, заставив граждан тратить на базовые продукты и услуги значительно больше прежнего, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: dreamstime.com
Фото: dreamstime.com

Цены уходят в отрыв: свежие данные Бюро статистики

Базовые потребности среднестатистического казахстанца становятся все дороже. Во втором квартале 2026 года региональный прожиточный минимум (ПМ) в стране достиг 67 618 тенге на человека.

Если сравнить этот показатель с предыдущим кварталом, то рост составил ощутимые 5,4%. Однако по-настоящему пугает годовая динамика: по сравнению с летом прошлого года прожиточный минимум взлетел сразу на 20,3%.

При этом в среднем за все первое полугодие 2026 года планка зафиксировалась на отметке 65 886 тенге.

Из чего состоит «набор для выживания»?

Эта сумма — не про комфортную жизнь, а про закрытие самых элементарных нужд одного человека на 30 дней. Аналитики распределили эти деньги следующим образом:

  • 55% (37 190 тенге) — уходит исключительно на еду (продовольственная корзина).

  • 45% (30 428 тенге) — остается на покупку одежды, непродовольственных товаров и оплату коммуналки или прочих базовых услуг.

Карта дороговизны: где в Казахстане жить тяжелее всего?

Поскольку цены на продукты в супермаркетах и на рынках страны сильно разнятся, региональный прожиточный минимум тоже распределился неравномерно.

Абсолютным лидером по дороговизне стал Алматы — здесь для минимального жизнеобеспечения требуется 75 203 тенге (при этом в мегаполисе зафиксирован и самый дикий годовой рост — плюс 28,17%).

Вторую строчку заняла Мангистауская область (73 671 тенге), а тройку самых "дорогих" регионов замкнула Алматинская область (71 332 тенге). В столице, Астане, этот показатель составил 69 917 тенге.

А вот скромнее всего можно прожить в Западной-Казахстанской области — местный минимум равен 57 517 тенге, что почти на 18 тысяч меньше, чем в Алматы.

Гендерный и возрастной ценз: подростки бьют по бюджету

Статистика наглядно показывает, что расходы на жизнь напрямую зависят от пола и возраста. Оказалось, что содержать взрослого мужчину (80 519 тенге) значительно дороже, чем женщину (63 933 тенге) или пенсионера (63 422 тенге).

Однако самый серьезный удар по семейному бюджету наносят сыновья-тинейджеры. Прожиточный минимум для юношей в возрасте 14–17 лет составил рекордные 85 613 тенге в месяц — это самый высокий показатель среди всех категорий населения Казахстана.

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