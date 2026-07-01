Проверьте свой счет: в КФГД сделали важное заявление о снижении ставок по вкладам

В Казахстане началась массовая волна снижения ставок по депозитам. Сразу 10 банков пересмотрели доходность вкладов после радикального шага Нацбанка — рассказываем, какие продукты пострадали сильнее всего, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.