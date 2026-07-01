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30.06.2026, 20:45

Проверьте свой счет: в КФГД сделали важное заявление о снижении ставок по вкладам

Новости Казахстана 0 1 078

В Казахстане началась массовая волна снижения ставок по депозитам. Сразу 10 банков пересмотрели доходность вкладов после радикального шага Нацбанка — рассказываем, какие продукты пострадали сильнее всего, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Валерия Змейкова
Фото: Валерия Змейкова

Эффект домино: почему банки режут ставки

Стремительный разворот на финансовом рынке произошел вслед за решением Национального банка, который снизил базовую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 17%. Реакция коммерческих банков не заставила себя ждать: в июне условия пересмотрели 10 игроков (включая 2 крупнейших, 4 средних и 4 малых финансовых института).

Как пояснили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), банки больше не заинтересованы привлекать «дорогие» деньги на долгий срок, ожидая дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Сберегательные вклады: самый жесткий удар

Сильнее всего волна сокращений ударила по сберегательным депозитам — традиционно самому прибыльному, но наименее гибкому инструменту (деньги нельзя забрать досрочно без потери вознаграждения).

  • Без права пополнения: здесь падение стало самым массовым. Ставки урезали сразу 6 банков. При этом один из крупных игроков снизил доходность полугодовых вкладов на 1,2%, а банк из топ-средних «срезал» годовую ставку сразу на внушительные 3,5%.

  • С правом пополнения: проценты снизили 4 банка, хотя по коротким вкладам (на 3–6 месяцев) отдельные игроки точечно поднимали доходность.

Важный нюанс: несмотря на падение, максимальная ставка в этом сегменте удержалась на пиковой отметке — 20,5% годовых, но исключительно на коротких дистанциях. На долгих сроках (от 24 месяцев) предложения упали до скромных 5–6,3%.

Срочные и несрочные депозиты: где искать выгоду

Половина банков, предлагающих классические срочные вклады с пополнением, изменила правила игры. Крупные игроки снизили доходность трехмесячных депозитов (примерно на 1%), но слегка приподняли ставки по годовым. Средние банки просто уменьшили проценты по всей линейке на 0,5–1%. Максимум, на который сейчас можно рассчитывать, — 20% (на срок 3 месяца). При этом срочные вклады без права пополнения практически вымерли: их предлагает всего один банк в стране.

Самый популярный у казахстанцев инструмент — несрочные депозиты (с возможностью свободно снимать и докладывать деньги) — пострадал меньше всего. Условия пересмотрели всего 4 банка. Три из них снизили ставки в среднем на 0,5%, а один малый банк, напротив, поднял доходность до 14,7%. Максимальная ставка в июне удержалась на уровне 16,9%, что все еще гарантирует реальный доход на фоне снижения инфляции.

Подушка безопасности: сколько денег вернет государство в случае дефолта банка

На фоне цепной реакции на рынке КФГД напоминает: выбирая высокую доходность, нельзя забывать о финансовой устойчивости банка. В случае форс-мажора государственные лимиты гарантирования выглядят так:

  • До 20 млн тенге — по сберегательным вкладам в национальной валюте;

  • До 10 млн тенге — по несрочным/срочным депозитам, текущим счетам и картам в тенге;

  • До 5 млн тенге — по любым счетам и депозитам в иностранной валюте.

Обратите внимание: если у вас открыто несколько разных видов счетов в одном банке, общая сумма выплаты от фонда суммируется, но максимальный лимит всё равно не превысит 20 миллионов тенге на одного человека.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
NikolayS28122000
NikolayS28122000
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30.06.2026, 17:29
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