Проверьте свой счет: в КФГД сделали важное заявление о снижении ставок по вкладам

В Казахстане началась массовая волна снижения ставок по депозитам. Сразу 10 банков пересмотрели доходность вкладов после радикального шага Нацбанка — рассказываем, какие продукты пострадали сильнее всего, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Стремительный разворот на финансовом рынке произошел вслед за решением Национального банка, который снизил базовую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 17%. Реакция коммерческих банков не заставила себя ждать: в июне условия пересмотрели 10 игроков (включая 2 крупнейших, 4 средних и 4 малых финансовых института).
Как пояснили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), банки больше не заинтересованы привлекать «дорогие» деньги на долгий срок, ожидая дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
Сильнее всего волна сокращений ударила по сберегательным депозитам — традиционно самому прибыльному, но наименее гибкому инструменту (деньги нельзя забрать досрочно без потери вознаграждения).
Без права пополнения: здесь падение стало самым массовым. Ставки урезали сразу 6 банков. При этом один из крупных игроков снизил доходность полугодовых вкладов на 1,2%, а банк из топ-средних «срезал» годовую ставку сразу на внушительные 3,5%.
С правом пополнения: проценты снизили 4 банка, хотя по коротким вкладам (на 3–6 месяцев) отдельные игроки точечно поднимали доходность.
Важный нюанс: несмотря на падение, максимальная ставка в этом сегменте удержалась на пиковой отметке — 20,5% годовых, но исключительно на коротких дистанциях. На долгих сроках (от 24 месяцев) предложения упали до скромных 5–6,3%.
Половина банков, предлагающих классические срочные вклады с пополнением, изменила правила игры. Крупные игроки снизили доходность трехмесячных депозитов (примерно на 1%), но слегка приподняли ставки по годовым. Средние банки просто уменьшили проценты по всей линейке на 0,5–1%. Максимум, на который сейчас можно рассчитывать, — 20% (на срок 3 месяца). При этом срочные вклады без права пополнения практически вымерли: их предлагает всего один банк в стране.
Самый популярный у казахстанцев инструмент — несрочные депозиты (с возможностью свободно снимать и докладывать деньги) — пострадал меньше всего. Условия пересмотрели всего 4 банка. Три из них снизили ставки в среднем на 0,5%, а один малый банк, напротив, поднял доходность до 14,7%. Максимальная ставка в июне удержалась на уровне 16,9%, что все еще гарантирует реальный доход на фоне снижения инфляции.
На фоне цепной реакции на рынке КФГД напоминает: выбирая высокую доходность, нельзя забывать о финансовой устойчивости банка. В случае форс-мажора государственные лимиты гарантирования выглядят так:
До 20 млн тенге — по сберегательным вкладам в национальной валюте;
До 10 млн тенге — по несрочным/срочным депозитам, текущим счетам и картам в тенге;
До 5 млн тенге — по любым счетам и депозитам в иностранной валюте.
Обратите внимание: если у вас открыто несколько разных видов счетов в одном банке, общая сумма выплаты от фонда суммируется, но максимальный лимит всё равно не превысит 20 миллионов тенге на одного человека.
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