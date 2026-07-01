Новый государственный праздник официально появился в Казахстане: когда теперь отдыхаем?

С 1 июля в Казахстане официально вступила в силу новая Конституция. Главным новшеством для рядовых граждан станет масштабный перенос праздничных дат — страна получила новый государственный праздник и дополнительный выходной день, тогда как привычный летний отдых отменяется, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.
Основной закон страны, принятый на республиканском референдуме, полностью переписал праздничный календарь. Отныне главным Днем Конституции Республики Казахстан официально объявлено 15 марта. Этот день наделен статусом государственного праздника и автоматически становится официальным выходным.
Ранее казахстанцы отмечали этот праздник в конце лета — 30 августа. Теперь эта дата окончательно упразднена. В Министерстве труда и социальной защиты населения РК уже официально подтвердили: в конце августа дополнительного дня отдыха у граждан больше не будет.
«Новая Конституция у нас принята 15 марта. Этот день и станет Днем Конституции. Праздновать теперь будем весной», — резюмировал глава ведомства Аскарбек Ертаев.
Вступление в силу новой Конституции мгновенно запустило радикальную реформу всей системы государственного управления.
Ликвидация двух палат: С 1 июля Сенат и Мажилис официально прекратили свою деятельность.
Переход к однопалатной системе: Страна переходит на однопалатный Парламент, который получил название Курултай.
Жесткие сроки: В течение ближайшего месяца Президент обязан объявить дату новых выборов, а сама процедура голосования и формирования Курултая должна завершиться в течение двух месяцев.
Архитектура власти в Казахстане претерпела серьезные изменения. В стране учреждается принципиально новый пост — вице-президент. Назначать его будет лично Глава государства, но только после официального одобрения Курултаем. В обязанности вице-президента войдет представление интересов лидера страны в Парламенте, выполнение ключевых поручений президента и участие в важнейших международных мероприятиях.
Еще одним столпом новой политической системы станет Халық кеңесі (Народный совет). Данная структура получит статус высшей консультативной площадки страны. Главная фишка Народного совета — право прямой законодательной инициативы. Ожидается, что этот орган станет ключевым мостом между гражданским обществом и государственными структурами, позволяя оперативно решать самые острые вопросы развития Казахстана.
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