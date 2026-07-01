Новый государственный праздник официально появился в Казахстане: когда теперь отдыхаем?

С 1 июля в Казахстане официально вступила в силу новая Конституция. Главным новшеством для рядовых граждан станет масштабный перенос праздничных дат — страна получила новый государственный праздник и дополнительный выходной день, тогда как привычный летний отдых отменяется, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life .

Фото: Акорда

Календарный сдвиг: когда отдыхаем по-новому?

Основной закон страны, принятый на республиканском референдуме, полностью переписал праздничный календарь. Отныне главным Днем Конституции Республики Казахстан официально объявлено 15 марта. Этот день наделен статусом государственного праздника и автоматически становится официальным выходным.

Ранее казахстанцы отмечали этот праздник в конце лета — 30 августа. Теперь эта дата окончательно упразднена. В Министерстве труда и социальной защиты населения РК уже официально подтвердили: в конце августа дополнительного дня отдыха у граждан больше не будет.

«Новая Конституция у нас принята 15 марта. Этот день и станет Днем Конституции. Праздновать теперь будем весной», — резюмировал глава ведомства Аскарбек Ертаев.

Политическая перезагрузка: Парламент распущен, грядут выборы

Вступление в силу новой Конституции мгновенно запустило радикальную реформу всей системы государственного управления.

Ликвидация двух палат: С 1 июля Сенат и Мажилис официально прекратили свою деятельность.

Переход к однопалатной системе: Страна переходит на однопалатный Парламент, который получил название Курултай .

Жесткие сроки: В течение ближайшего месяца Президент обязан объявить дату новых выборов, а сама процедура голосования и формирования Курултая должна завершиться в течение двух месяцев.

Возвращение вице-президента и появление Народного совета

Архитектура власти в Казахстане претерпела серьезные изменения. В стране учреждается принципиально новый пост — вице-президент. Назначать его будет лично Глава государства, но только после официального одобрения Курултаем. В обязанности вице-президента войдет представление интересов лидера страны в Парламенте, выполнение ключевых поручений президента и участие в важнейших международных мероприятиях.

Еще одним столпом новой политической системы станет Халық кеңесі (Народный совет). Данная структура получит статус высшей консультативной площадки страны. Главная фишка Народного совета — право прямой законодательной инициативы. Ожидается, что этот орган станет ключевым мостом между гражданским обществом и государственными структурами, позволяя оперативно решать самые острые вопросы развития Казахстана.