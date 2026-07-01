ЕАЭС продлил нулевые пошлины на ввоз топлива: что изменится для Казахстана

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) еще на один год продлили действие нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на все ключевые виды моторного и судового топлива. Решение было принято Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЕК) буквально в последний момент — прежний льготный период истекал 30 июня, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
Вопрос продления беспошлинного ввоза нефтепродуктов стоял на повестке дня крайне остро. Если бы решение не было принято, с 1 июля импортёрам пришлось бы платить пошлины в полном объёме, что неизбежно ударило бы по стоимости топлива на заправках.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев подчеркнул, что инициативы, поступившие сразу от нескольких государств-членов союза, были отработаны в максимально сжатые сроки. Сторонам удалось оперативно прийти к общему знаменателю, благодаря чему льготный режим для импорта ГСМ бесперебойно пролонгирован еще на 12 месяцев.
Согласно официальному решению Совета ЕЭК, тарифные льготы распространяются на широкий спектр нефтепродуктов. В перечень товаров с нулевой пошлиной вошли:
Автомобильные бензины всех марок;
Дизельное топливо;
Авиационный керосин (авиатопливо);
Судовое топливо;
Прочие виды газойлей.
Для внутреннего рынка Казахстана пролонгация нулевых пошлин — стратегически важный шаг. Несмотря на масштабную модернизацию отечественных НПЗ (Павлодарского, Шымкентского и Атырауского), в периоды пиковых нагрузок — во время весенне-осенних полевых работ или плановых ремонтов на заводах — республика периодически сталкивается с необходимостью импорта отдельных видов ГСМ (в частности, авиакеросина и высокооктанового бензина).
Сохранение нулевой ставки таможенных пошлин в рамках ЕАЭС позволит казахстанским компаниям закупать недостающие объемы топлива у партнеров по союзу без дополнительных налоговых обременений. Это выступит мощным буфером против дефицита и поможет удержать розничные цены на заправках страны от резких скачков в автосезоне.
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