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01.07.2026, 08:41

ЕАЭС продлил нулевые пошлины на ввоз топлива: что изменится для Казахстана

Новости Казахстана 0 1 911

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) еще на один год продлили действие нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на все ключевые виды моторного и судового топлива. Решение было принято Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЕК) буквально в последний момент — прежний льготный период истекал 30 июня, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Успели в дедлайн: ЕЭК экстренно обнулила пошлины

Вопрос продления беспошлинного ввоза нефтепродуктов стоял на повестке дня крайне остро. Если бы решение не было принято, с 1 июля импортёрам пришлось бы платить пошлины в полном объёме, что неизбежно ударило бы по стоимости топлива на заправках.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев подчеркнул, что инициативы, поступившие сразу от нескольких государств-членов союза, были отработаны в максимально сжатые сроки. Сторонам удалось оперативно прийти к общему знаменателю, благодаря чему льготный режим для импорта ГСМ бесперебойно пролонгирован еще на 12 месяцев.

Какое топливо можно ввозить без переплат?

Согласно официальному решению Совета ЕЭК, тарифные льготы распространяются на широкий спектр нефтепродуктов. В перечень товаров с нулевой пошлиной вошли:

  • Автомобильные бензины всех марок;

  • Дизельное топливо;

  • Авиационный керосин (авиатопливо);

  • Судовое топливо;

  • Прочие виды газойлей.

Что это значит для Казахстана?

Для внутреннего рынка Казахстана пролонгация нулевых пошлин — стратегически важный шаг. Несмотря на масштабную модернизацию отечественных НПЗ (Павлодарского, Шымкентского и Атырауского), в периоды пиковых нагрузок — во время весенне-осенних полевых работ или плановых ремонтов на заводах — республика периодически сталкивается с необходимостью импорта отдельных видов ГСМ (в частности, авиакеросина и высокооктанового бензина).

Сохранение нулевой ставки таможенных пошлин в рамках ЕАЭС позволит казахстанским компаниям закупать недостающие объемы топлива у партнеров по союзу без дополнительных налоговых обременений. Это выступит мощным буфером против дефицита и поможет удержать розничные цены на заправках страны от резких скачков в автосезоне.

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