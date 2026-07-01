В школах Казахстана появятся новые обязательные предметы: к чему готовиться детям и родителям с 1 сентября

С 1 сентября в казахстанских школах кардинально изменится учебная программа: детей обяжут учить законы и правила выживания, а учебный процесс усилят искусственным интеллектом. Глава Минпросвещения Жулдыз Сулейменова раскрыла масштабные реформы, которые коснутся как первоклассников, так и выпускников, сообщает Lada.kz.
Школьное расписание в новом учебном году пополнится дисциплинами, продиктованными требованиями времени и новой Конституцией страны. Минпросвещения делает упор на правовую грамотность и защиту детей, вводя три обязательных курса для разных возрастов:
«Основы Конституции» — этот предмет станет обязательным для учеников 5–7-х классов, чтобы заложить базовые правовые знания с раннего возраста.
«Закон и порядок» — курс с таким строгим названием внедряется для старшеклассников (8–11-е классы). Его цель — профилактика правонарушений и четкое понимание подростками своих прав и обязанностей.
«Личная безопасность» — сквозной и, пожалуй, самый жизненно важный курс, который охватит всех учащихся среднего и старшего звена (с 5 по 11 классы). Детей научат правильно реагировать на угрозы, ЧС и защищать себя в непредвиденных ситуациях.
Реформы затронули и самых маленьких. В министерстве приняли решение серьезно пересмотреть подход к начальному образованию. Для первоклассников официально вводится специальный адаптационный период. Учебную нагрузку для малышей снизят, программы адаптируют строго под их возрастные особенности, а сами уроки сделают более практическими, а не теоретическими.
Параллельно в стране идет масштабная ревизия учебной литературы. Ведомство утвердило жесткий график поставок переизданных учебников:
До 30 августа свежие книги получат 3-и и 7-е классы.
До 1 января 2027 года обновят литературу для 4-х и 9-х классов.
До 1 апреля 2027 года новые учебники доедут до 8-х классов.
Одним из самых технологичных шагов Минпросвещения станет цифровизация отдаленных регионов с помощью нейросетей. В Казахстане стартует пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в среднее образование.
На первом этапе технологии ИИ развернут в 500 малокомплектных школах. Это позволит стереть цифровое неравенство между городом и селом: сельские ученики получат прямой доступ к передовым образовательным ресурсам, а педагоги — интеллектуальных ИИ-помощников, которые автоматизируют подготовку к урокам и помогут объективно оценивать знания детей.
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