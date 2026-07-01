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01.07.2026, 10:50

В школах Казахстана появятся новые обязательные предметы: к чему готовиться детям и родителям с 1 сентября

Новости Казахстана 0 2 167

С 1 сентября в казахстанских школах кардинально изменится учебная программа: детей обяжут учить законы и правила выживания, а учебный процесс усилят искусственным интеллектом. Глава Минпросвещения Жулдыз Сулейменова раскрыла масштабные реформы, которые коснутся как первоклассников, так и выпускников, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Фото: пресс-служба акимата города Алматы

От Конституции до выживания — три новых предмета

Школьное расписание в новом учебном году пополнится дисциплинами, продиктованными требованиями времени и новой Конституцией страны. Минпросвещения делает упор на правовую грамотность и защиту детей, вводя три обязательных курса для разных возрастов:

  • «Основы Конституции» — этот предмет станет обязательным для учеников 5–7-х классов, чтобы заложить базовые правовые знания с раннего возраста.

  • «Закон и порядок» — курс с таким строгим названием внедряется для старшеклассников (8–11-е классы). Его цель — профилактика правонарушений и четкое понимание подростками своих прав и обязанностей.

  • «Личная безопасность» — сквозной и, пожалуй, самый жизненно важный курс, который охватит всех учащихся среднего и старшего звена (с 5 по 11 классы). Детей научат правильно реагировать на угрозы, ЧС и защищать себя в непредвиденных ситуациях.

Мягкая адаптация для первоклашек и графики обновления учебников

Реформы затронули и самых маленьких. В министерстве приняли решение серьезно пересмотреть подход к начальному образованию. Для первоклассников официально вводится специальный адаптационный период. Учебную нагрузку для малышей снизят, программы адаптируют строго под их возрастные особенности, а сами уроки сделают более практическими, а не теоретическими.

Параллельно в стране идет масштабная ревизия учебной литературы. Ведомство утвердило жесткий график поставок переизданных учебников:

  • До 30 августа свежие книги получат 3-и и 7-е классы.

  • До 1 января 2027 года обновят литературу для 4-х и 9-х классов.

  • До 1 апреля 2027 года новые учебники доедут до 8-х классов.

Искусственный интеллект приходит в села

Одним из самых технологичных шагов Минпросвещения станет цифровизация отдаленных регионов с помощью нейросетей. В Казахстане стартует пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в среднее образование.

На первом этапе технологии ИИ развернут в 500 малокомплектных школах. Это позволит стереть цифровое неравенство между городом и селом: сельские ученики получат прямой доступ к передовым образовательным ресурсам, а педагоги — интеллектуальных ИИ-помощников, которые автоматизируют подготовку к урокам и помогут объективно оценивать знания детей.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Лучше бы учили детей как переходить и правильно вести себя на пешеходных переходах.
01.07.2026, 07:19
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