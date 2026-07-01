Погранслужба Казахстана сорвала миллиардный куш контрабандистов

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Масштабный заслон: более 5 тысяч задержанных

Июнь 2026 года выдался аномально жарким для сотрудников Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК. Согласно официальному отчету ведомства, за прошедший месяц в пограничной зоне было задержано 5281 нарушитель законодательства Республики Казахстан. Примечательно, что подавляющее большинство из них — 4493 человека — оказались гражданами иностранных государств.

Миллиарды под прикрытием: что пытались провезти в Казахстан

Пограничникам удалось ликвидировать масштабные каналы теневого импорта и экспорта. Всего было зафиксировано 1476 попыток незаконного перемещения грузов через государственную границу. Суммарная стоимость спасенного от контрабанды имущества оценивается в колоссальные 4,3 млрд тенге.

Внушительный список изъятого выглядит следующим образом:

Валюта: 181 факт попытки незаконного провоза денег на общую сумму свыше 2,2 млрд тенге .

Товары народного потребления: 489 фактов контрабанды на сумму более 2,1 млрд тенге .

Топливо (ГСМ): 708 попыток вывезти дешевое казахстанское горючее. Изъято более 45 тонн топлива на 13,6 млн тенге.

Оружие и арсенал: Пресечено 66 фактов (конфисковано 84 единицы холодного оружия и 44 боеприпаса).

Наркотики: Ликвидировано 32 канала поставки запрещенных веществ.

Битва за Каспий: браконьеры лишились улова на сотни миллионов

Параллельно жесткая зачистка шла и в акватории Каспийского моря. За месяц пограничники пресекли 27 фактов незаконного вылова рыбы. Стражи порядка буквально «выкосили» браконьерские сети — из воды извлечено 24,7 километра запрещенных орудий лова.

Итоги эко-рейдов: Спасено 94 особи ценных осетровых пород общим весом более 650 килограммов. Благодаря оперативным действиям КНБ, государству удалось предотвратить экологический и экономический ущерб на сумму свыше 285 млн тенге.

Судебный конвейер и уголовные дела

Финалом июньских спецопераций стал массовый запуск юридических процедур. На данный момент Пограничная служба КНБ уже дала ход десяткам и тысячам производств:

Возбуждено 50 уголовных дел , следственные действия по которым находятся в активной фазе.

В процессе рассмотрения находятся 3526 административных дел. По части из них нарушители уже пополнили бюджет страны — наложено штрафов более чем на 36 млн тенге.

Все остальные собранные пограничниками материалы уже переданы в суды и профильные правоохранительные органы для вынесения окончательных вердиктов.