Что будет с тенге и ценами: эксперты предупредили Казахстан об «импорте инфляции» из России

Российский топливный кризис рискует спровоцировать виток инфляции в Казахстане и оказать ощутимое давление на национальную валюту. Аналитики группы «Финам» объяснили, почему тесная экономическая интеграция двух стран превращает внутренние проблемы РФ в прямые финансовые риски для РК, и какова в этом сценарии роль Нацбанка, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.