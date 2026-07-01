Что будет с тенге и ценами: эксперты предупредили Казахстан об «импорте инфляции» из России

Российский топливный кризис рискует спровоцировать виток инфляции в Казахстане и оказать ощутимое давление на национальную валюту. Аналитики группы «Финам» объяснили, почему тесная экономическая интеграция двух стран превращает внутренние проблемы РФ в прямые финансовые риски для РК, и какова в этом сценарии роль Нацбанка, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Тесные торговые связи внутри ЕАЭС делают казахстанский валютный рынок чувствительным к любым потрясениям в России. По словам аналитика «Финама» Александра Потавина, текущие проблемы на российском топливном рынке создают предпосылки для ослабления рубля. Если этот тренд закрепится, тенге неизбежно окажется под частичным давлением.
Однако эксперт подчеркивает: для Казахстана это будет скорее не классический валютный шок, а прямая трансляция чужих проблем. Главная угроза кроется в «импорте инфляции». Падение рубля и удорожание логистики внутри РФ автоматически поднимут ценники на товары, поставляемые в Казахстан. В зоне повышенного риска — продовольственный сегмент и товары повседневного спроса, где доля российских поставок традиционно высока.
При этом Нацбанк Казахстана обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нивелировать эти риски и сгладить резкие валютные колебания, не допуская дестабилизации финансового сектора.
Ключевым триггером нестабильности остаются перебои в нефтепереработке РФ. Как отмечает аналитик Сергей Кауфман, на сегодняшний день в России может быть выведено из строя около 25% всех нефтеперерабатывающих мощностей.
Точно оценить ущерб в условиях жесткого дефицита официальной информации сложно. Тем не менее большинство повреждений заводов носят умеренный характер. Российские компании способны восстановить работу объектов в срок от нескольких недель до двух месяцев, что теоретически стабилизирует внутренний рынок РФ даже в период сезонного пика потребления.
Однако Кауфман предупреждает: главным условием для завершения кризиса является полное прекращение ударов по инфраструктуре. Без достижения так называемого «энергетического перемирия» прогнозировать точные сроки восстановления отрасли невозможно.
Влияние бензинового дефицита на экономику Казахстана будет носить преимущественно косвенный, но глубокий характер, считает руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая.
Россия удерживает статус ключевого импортера для Казахстана — только за 2025 год объем поставок составил внушительные $19 млрд. Республика традиционно закупала у северного соседа:
нефтепродукты (включая авиакеросин и бензин, экспорт которых из РФ сейчас временно заблокирован);
промышленное оборудование и сырье;
сельскохозяйственные товары.
В то же время сам Казахстан защищает внутренний рынок собственным временным запретом на вывоз нефтепродуктов. Тем не менее удорожание ГСМ в России способно запустить цепную реакцию: вырастут расходы на транспорт и логистику, поднимутся в цене российские товары, что в конечном итоге подстегнет общую инфляцию в Казахстане.
Что в итоге? Паниковать казахстанцам не стоит. Ольга Беленькая напоминает, что правительство РК имеет колоссальный опыт жесткого регулирования и сдерживания цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Аналогичные защитные механизмы включают и российские власти. В связи с этим итоговое давление на инфляцию в Казахстане обещает быть умеренным, а его глубина будет напрямую зависеть от того, насколько затяжным окажется топливный дефицит у соседей.
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