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01.07.2026, 15:28

В Казахстане меняют порядок выдачи телефонных номеров: Минцифры вводит новые правила

Новости Казахстана 0 2 448

В Казахстане с 12 июля 2026 года вступают в силу новые правила распределения телефонных номеров. Реформа Минцифры коснется операторов связи и бизнес-сектора, для которых ужесточили процесс выдачи и изъятия свободных номеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik
Комитет телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК утвердил новый порядок работы с ресурсами нумерации. Корректировки коснутся как коммерческих операторов связи, так и контакт-центров государственных органов. Ведомство полностью берет под контроль учет, резервирование и реестр свободных номеров

Как бизнесу получить пул номеров: список документов

Подать заявку теперь можно исключительно в электронном формате через порталы egov.kz или elicense.kz. Для оформления услуги заявителю понадобятся:

  • Официальное заявление и подробная пояснительная записка.

  • Схема транзитных коммутационных станций (актуально для операторов междугородней и международной связи при запросе префикса выбора сети).

  • Детальное описание услуги, обоснование ее целесообразности, тарифная сетка и маршрутизация вызовов (для получения кодов формата «Х1Х2Х3(Х4)»).

Сроки рассмотрения: от 2 дней до жесткого отказа

Канцелярия регистрирует заявки день в день (если запрос отправлен в выходной, его оформят в следующий рабочий день). Далее запускается строгий таймлайн:

  1. Проверка на «забывчивость» (2 рабочих дня): специалист проверяет полноту пакета документов. Если чего-то не хватает, заявитель сразу получает мотивированный отказ в личный кабинет, подписанный ЭЦП.

  2. Выдача результата (3 рабочих дня): при полном пакете документов чиновники подбирают свободные номера из реестра и подписывают приказ о выделении емкости.

Важно: Особый регламент предусмотрен для создания правительственных контакт-центров. Там процедура включает межведомственное согласование и может занимать до 8–12 рабочих дней.

Когда номера могут отобрать: 5 главных причин

Комитет телекоммуникаций наделен правом принудительно изымать выделенные ресурсы нумерации. Это произойдет в следующих случаях:

  • Добровольный отказ самого владельца.

  • Решение суда (в том числе запрет на профильную деятельность организации).

  • Простой ресурса: если выделенные номера не используются оператором более одного года.

  • Провал периодической аттестации или невыполнение стандартов работы контакт-центров госорганов со стороны уполномоченных ведомств.

Железный фильтр: причины для отказа

Просто так получить емкость нумерации не удастся. Профильный Комитет вынесет отказ, если вскроется недостоверность данных, обнаружатся отрицательные результаты экспертиз, либо если заявитель решением суда лишен специального права на оказание подобных услуг связи.

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