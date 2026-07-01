В Казахстане меняют порядок выдачи телефонных номеров: Минцифры вводит новые правила

В Казахстане с 12 июля 2026 года вступают в силу новые правила распределения телефонных номеров. Реформа Минцифры коснется операторов связи и бизнес-сектора, для которых ужесточили процесс выдачи и изъятия свободных номеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.