Поездки больше не будут прежними: в такси Казахстана внедрили неожиданное новшество

Популярный сервис пассажирских перевозок inDrive внедрил в Казахстане революционную функцию аудиофиксации поездок, призванную поставить точку в бытовых и психологических конфликтах между водителями и пассажирами, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

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Новая технологическая опция интегрирована в штатный «Центр безопасности» мобильного приложения inDrive — туда же, где расположены кнопка SOS, опция отправки маршрута близким и чат с техподдержкой. Разработчики подчеркивают, что автоматический запуск записи исключен: чтобы включить аудиоконтроль, пользователю необходимо зайти в указанный раздел, нажать на кнопку старта и подтвердить свое действие вручную. Воспользоваться этим инструментом в равной степени могут как водители, так и пассажиры.

Профилактика хамства и защита женщин

Согласно внутренней аналитике агрегатора, подавляющее большинство нештатных ситуаций на дорогах связано не с уголовным криминалом, а со стандартным бытовым давлением, спорами из-за локации подачи машины, длительного ожидания или некорректного поведения. Внедрение аудиофиксации призвано не просто собирать доказательства, но и пресекать двусмысленное поведение участников поездки на опережение.

Руководитель бизнеса inDrive в Казахстане Арай Бекембаев отмечает, что для компании критически важен не только физический, но и психологический комфорт клиентов:

«Мы хотим, чтобы пользователи, и особенно женщины, чувствовали в поездке уверенность и защищенность от любого проявления неуважения или давления. Функция аудиозаписи служит не только как защита, но и исключает двусмысленные ситуации еще до их возникновения».

Абсолютная конфиденциальность: кто услышит диалог?

Создатели сервиса уделили особое внимание защите персональных данных, исключив риски утечек. Сразу после завершения записи аудиофайл подвергается многоуровневому шифрованию. Его невозможно прослушать локально на смартфоне, скачать в память устройства или переслать третьим лицам через мессенджеры.

Доступ к зашифрованному файлу имеют исключительно сотрудники службы поддержки inDrive. Они смогут расшифровать и прослушать дорожный инцидент только при наличии официальной жалобы от пользователя и с его прямого согласия. Передача файлов сторонним организациям полностью заблокирована, за исключением официальных мотивированных запросов от правоохранительных органов в рамках законодательства.

Комплексный вердикт: аудиозапись — не единственный аргумент

В компании отдельно уточняют, что аудиофайл не станет автоматической гарантией виновности одной из сторон. При разборе жалоб служба поддержки будет применять комплексный подход. Наряду с аудиозаписью аналитики проверят историю поездок обоих пользователей, телеметрию и данные мониторинга движения автомобиля по GPS, поведенческие паттерны внутри приложения, а также историю их персональных рейтингов. Такой многофакторный анализ позволит свести к нулю попытки манипуляций системой и ложных обвинений.