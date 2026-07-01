Поездки больше не будут прежними: в такси Казахстана внедрили неожиданное новшество

Популярный сервис пассажирских перевозок inDrive внедрил в Казахстане революционную функцию аудиофиксации поездок, призванную поставить точку в бытовых и психологических конфликтах между водителями и пассажирами, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Новая технологическая опция интегрирована в штатный «Центр безопасности» мобильного приложения inDrive — туда же, где расположены кнопка SOS, опция отправки маршрута близким и чат с техподдержкой. Разработчики подчеркивают, что автоматический запуск записи исключен: чтобы включить аудиоконтроль, пользователю необходимо зайти в указанный раздел, нажать на кнопку старта и подтвердить свое действие вручную. Воспользоваться этим инструментом в равной степени могут как водители, так и пассажиры.
Согласно внутренней аналитике агрегатора, подавляющее большинство нештатных ситуаций на дорогах связано не с уголовным криминалом, а со стандартным бытовым давлением, спорами из-за локации подачи машины, длительного ожидания или некорректного поведения. Внедрение аудиофиксации призвано не просто собирать доказательства, но и пресекать двусмысленное поведение участников поездки на опережение.
Руководитель бизнеса inDrive в Казахстане Арай Бекембаев отмечает, что для компании критически важен не только физический, но и психологический комфорт клиентов:
«Мы хотим, чтобы пользователи, и особенно женщины, чувствовали в поездке уверенность и защищенность от любого проявления неуважения или давления. Функция аудиозаписи служит не только как защита, но и исключает двусмысленные ситуации еще до их возникновения».
Создатели сервиса уделили особое внимание защите персональных данных, исключив риски утечек. Сразу после завершения записи аудиофайл подвергается многоуровневому шифрованию. Его невозможно прослушать локально на смартфоне, скачать в память устройства или переслать третьим лицам через мессенджеры.
Доступ к зашифрованному файлу имеют исключительно сотрудники службы поддержки inDrive. Они смогут расшифровать и прослушать дорожный инцидент только при наличии официальной жалобы от пользователя и с его прямого согласия. Передача файлов сторонним организациям полностью заблокирована, за исключением официальных мотивированных запросов от правоохранительных органов в рамках законодательства.
В компании отдельно уточняют, что аудиофайл не станет автоматической гарантией виновности одной из сторон. При разборе жалоб служба поддержки будет применять комплексный подход. Наряду с аудиозаписью аналитики проверят историю поездок обоих пользователей, телеметрию и данные мониторинга движения автомобиля по GPS, поведенческие паттерны внутри приложения, а также историю их персональных рейтингов. Такой многофакторный анализ позволит свести к нулю попытки манипуляций системой и ложных обвинений.
Комментарии0 комментарий(ев)