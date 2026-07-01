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01.07.2026, 16:32

Токаев обнулил миллион штрафов казахстанцев

Новости Казахстана 0 2 127

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал масштабный закон об амнистии, который аннулирует около миллиона административных штрафов и облегчит участь тысяч граждан, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Конституционная перезагрузка и прощение долгов

Историческое решение совпало со вступлением в силу новой Конституции Республики Казахстан. Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства официально утвердил закон «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан». Этот шаг призван снизить градус социальной напряженности и ознаменовать переход страны к новому правовому и общественному этапу.

Комплексная реформа законодательства

Амнистия не ограничится лишь списанием накопившихся денежных взысканий. Одновременно с ключевым документом президент Казахстана одобрил пакет сопутствующих нормативно-правовых актов. Глубокие изменения и дополнения внесены сразу в три главных кодекса страны:

  • Уголовный кодекс РК;

  • Уголовно-процессуальный кодекс РК;

  • Кодекс РК об административных правонарушениях (КоАП).

Что это значит для простых граждан?

Корректировка сразу трех кодексов указывает на то, что под гуманный акт государства попадут не только мелкие нарушители ПДД или должники, но и лица, совершившие проступки легкой и средней тяжести. Юридические службы и суды Казахстана уже в ближайшее время приступят к ревизии дел, чтобы запустить автоматическую процедуру массового прекращения производств, списания задолженностей и снятия судимостей.

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