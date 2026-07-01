Токаев обнулил миллион штрафов казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал масштабный закон об амнистии, который аннулирует около миллиона административных штрафов и облегчит участь тысяч граждан, сообщает Lada.kz.
Историческое решение совпало со вступлением в силу новой Конституции Республики Казахстан. Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства официально утвердил закон «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан». Этот шаг призван снизить градус социальной напряженности и ознаменовать переход страны к новому правовому и общественному этапу.
Амнистия не ограничится лишь списанием накопившихся денежных взысканий. Одновременно с ключевым документом президент Казахстана одобрил пакет сопутствующих нормативно-правовых актов. Глубокие изменения и дополнения внесены сразу в три главных кодекса страны:
Уголовный кодекс РК;
Уголовно-процессуальный кодекс РК;
Кодекс РК об административных правонарушениях (КоАП).
Корректировка сразу трех кодексов указывает на то, что под гуманный акт государства попадут не только мелкие нарушители ПДД или должники, но и лица, совершившие проступки легкой и средней тяжести. Юридические службы и суды Казахстана уже в ближайшее время приступят к ревизии дел, чтобы запустить автоматическую процедуру массового прекращения производств, списания задолженностей и снятия судимостей.
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