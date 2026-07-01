Однопалатный Курултай: эксперты рассказали о главных преимуществах новой парламентской модели

С 1 июля 2026 года Казахстан переходит на качественно новый уровень государственного управления. Вступающая в силу масштабная конституционная реформа трансформирует двухпалатный Парламент в однопалатный Курултай, сообщает Lada.kz со ссылкой на Azattyq Rýhy.

По мнению ведущих экспертов, эта историческая модернизация призвана сделать законодательный процесс максимально динамичным, избавить его от излишней бюрократии и существенно повысить ответственность партий перед избирателями. Как обновленная архитектура власти укрепит принципы народовластия и ускорит развитие страны.

Прогрессивный шаг вперед: сочетание традиций и сильных институтов

Переход к однопалатному Курултаю — это свидетельство зрелости политической системы Казахстана и часть масштабного созидательного процесса, считает социолог Еркебулан Амангосов. Страна не просто меняет структуру Парламента, а выстраивает сбалансированную и современную конфигурацию власти, которая также включает возвращение института вице-президента и создание Халық Кеңесі (Народного Совета).

Эксперт подчеркивает, что республика учла весь прошлый исторический опыт и сегодня внедряет модель на принципиально новом, качественном уровне.

«Это не возврат к прошлому, а уверенное движение вперед. Мы используем эффективную однопалатную модель в принципиально новой, гораздо более устойчивой институциональной конфигурации. Сегодня в Казахстане развитая партийная система, сильная президентская вертикаль и современные цифровые инструменты, которые обеспечат стабильность и высокую продуктивность реформы», — отмечает Еркебулан Амангосов.

Максимальная скорость и экономия для бюджета

Главное преимущество однопалатной системы — это устранение дублирующих процедурных этапов. Теперь законы, необходимые для модернизации экономики и социальной сферы, будут приниматься без лишних проволочек.

Социолог выделяет ключевые плюсы новой модели, которые позитивно скажутся на жизни граждан:

Высокая скорость принятия решений: Цикл прохождения законопроектов заметно сократится, что позволит оперативно реагировать на любые запросы общества.

Четкая ответственность: Избиратели будут напрямую видеть работу каждого депутата и партии, так как исчезают сенатские квоты.

Оптимизация расходов: Отказ от второй палаты и ее аппарата сбережет значительные бюджетные средства, которые можно перенаправить на социальные нужды.

При этом эксперт уверен, что богатый экспертный потенциал, накопленный прошлыми созывами (Общественная палата, Совет по инклюзии, Клуб экспертов), органично интегрируется в новый аппарат Курултая, усилив его аналитическую базу.

Мировой опыт на службе Казахстана

Современный Курултай объединяет в себе уважение к национальным традициям и лучшие мировые практики демократии. Главный научный сотрудник Института истории государства КН МНВО РК, кандидат политических наук Бауржан Шериязданов напоминает, что однопалатные парламенты демонстрируют великолепные результаты в самых благополучных странах мира, таких как Швеция, Финляндия и Эстония.

«Мировая практика доказывает: однопалатная модель — это мощный инструмент оперативного управления и укрепления демократии. При правильном подходе она максимально раскрывает принципы народовластия. Главное — это реальная политическая конкуренция и прозрачность, к которым Казахстан сегодня активно движется», — подчеркивает политолог.

Качественный фильтр: общественный контроль и новые технологии

Вместо сложного двухпалатного одобрения Курултай предложит обществу более открытые и современные механизмы контроля качества законов. Аналитики сходятся во мнении, что отсутствие Сената будет полностью компенсировано передовыми инструментами:

Открытыми и обязательными общественными обсуждениями с привлечением НПО;

Усилением роли профильных парламентских комитетов;

Привлечением независимой академической и правовой экспертизы;

Созданием сильных цифровых исследовательских служб внутри самого Курултая.

«После реформы взаимодействие между всеми ветвями власти станет более живым и продуктивным. Законодательная, исполнительная и судебная власти в Казахстане будут работать как единое целое, руководствуясь принципом "единой цели, единых интересов и единого духа". Это обеспечит нашей стране стабильное и устойчивое развитие в любых геополитических условиях», — резюмирует Бауржан Шериязданов.

Итог: Экспертное сообщество смотрит на предстоящие изменения с большим оптимизмом. Переход к однопалатному Курултаю открывает перед Казахстаном огромные возможности для создания динамичной, прозрачной и по-настоящему народной системы законотворчества.