Минтруда идет за доходами казахстанцев: с 12 июля начнутся новые проверки получателей АСП

С 12 июля Министерство труда Казахстана получит расширенный доступ к налоговым данным граждан. Совместный проект с Комитетом госдоходов (КГД) нацелен на тотальную верификацию доходов и выявление тех, кто незаконно берет деньги у государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.