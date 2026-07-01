Минтруда идет за доходами казахстанцев: с 12 июля начнутся новые проверки получателей АСП

С 12 июля Министерство труда Казахстана получит расширенный доступ к налоговым данным граждан. Совместный проект с Комитетом госдоходов (КГД) нацелен на тотальную верификацию доходов и выявление тех, кто незаконно берет деньги у государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Новый виток цифровизации госорганов радикально изменит систему верификации получателей социальных выплат и пособий. Прямой обмен информацией между КГД и Минтруда позволит государству видеть полную картину благосостояния граждан и налоговых агентов в режиме реального времени.
Основная задача масштабного слияния баз данных — исключить человеческий фактор и ошибки при расчете государственной помощи. Чиновники смогут оперативно перепроверять декларации заявителей и проводить ювелирно точный перерасчет выплат.
В профильном ведомстве поспешили успокоить граждан: автоматического лишения пособий или, напротив, их назначения на основе новых данных не будет. Наличие зарегистрированного бизнеса, статус самозанятого или индивидуального предпринимателя сами по себе не являются «волчьим билетом» для соискателей Адресной социальной помощи (АСП).
Однако эти сведения станут важнейшим элементом комплексной оценки:
Определение реальной занятости: Информация о регистрации ИП поможет понять, чем заняты трудоспособные члены семьи и нужна ли им помощь в трудоустройстве.
Оценка скрытых активов: Статус предпринимателя будет учитываться наряду с общим материальным положением, составом семьи и другими маркерами бедности.
Государство намерено направлять бюджетные средства адресно — исключительно тем, кто действительно оказался за чертой бедности.
Параллельно новые налоговые маркеры интегрируют в систему «Цифровой карты семьи». Теперь алгоритмы будут анализировать не только отсутствие доходов, но и потенциальные источники заработка граждан.
Если семья действительно находится в критической жизненной ситуации, система зафиксирует это автоматически, комбинируя данные о занятости и налогах. Это позволит государству оказывать проактивную помощь, не дожидаясь, пока люди соберут десятки справок и обратятся в инстанции.
Реформа назревала давно. Формальным поводом для расширения перечня запрашиваемых сведений стало вступление в силу нового Налогового кодекса и масштабные изменения в специальных налоговых режимах (СНР) для самозанятых. Кроме того, жесткие предписания о необходимости наведения порядка в распределении госсредств вынесла Высшая аудиторская палата РК.
Причина такой жесткости Минтруда подкреплена сухой и тревожной уголовной статистикой. На данный момент в 13 регионах Казахстана уже расследуется 38 уголовных дел по фактам незаконного получения социальных выплат.
Предварительный ущерб государству от действий лже-нуждающихся оценивается в астрономические 3 миллиарда тенге. На сегодняшний день уполномоченным органам удалось вернуть в бюджет лишь половину этой суммы — около 1,5 миллиарда тенге. Расследования продолжаются, и приток новых данных от налоговиков может существенно увеличить число фигурантов этих дел.
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