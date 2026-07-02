В Казахстане без объяснения причин заблокировали ввоз и растаможку авто для физлиц

В Казахстане фактически парализован импорт автомобилей для частных лиц. С вечера 30 июня таможенная система KEDEN без предупреждения заблокировала оформление деклараций, оставив сотни купленных машин мертвым грузом на складах, а ведомства начали играть в бюрократический «пинг-понг», сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Гром среди ясного неба прогремел для казахстанских таможенных брокеров и автолюбителей. Информационная система KEDEN, через которую проходит все официальное оформление, начала выдавать жесткий отказ при попытке задекларировать легковой автомобиль на физическое лицо. Текст системной ошибки лаконичен и пугающ: «Запрет на ввоз физическими лицами».
Ситуация усугубляется абсолютным информационным вакуумом:
Никаких официальных постановлений правительства опубликовано не было.
Участники ВЭД, автосалоны и брокеры не получали предварительных уведомлений.
Никакого переходного периода для бизнеса и граждан предусмотрено не было.
Прямо сейчас на таможенных складах страны нарастает логистический кризис. Машины, за которые люди уже заплатили свои деньги, оказались заперты. Каждый день простоя оборачивается для импортеров жесткими убытками: растет плата за хранение, срываются сроки контрактов перед конечными клиентами.
«Это решение, принятое "втихую", вызывает огромные вопросы к его законности. Десятки тысяч машин находятся в пути, они покупались по действующим правилам. Нарушены права как бизнеса, так и простых граждан», — бьют тревогу представители таможенных агентств.
Попытки журналистов выяснить, кто стоит за этим решением, превратились в классический чиновничий детектив:
Комитет госдоходов (Таможня) заявил, что они тут ни при чем, а запрет — это инициатива Министерства промышленности и строительства (МПС).
Министерство промышленности открестилось от авторства ограничений и отправило журналистов обратно... в Министерство финансов (то есть к таможенникам).
Пока ведомства перекладывают ответственность друг на друга, рынок строит догадки.
Аналитики предполагают, что нынешний коллапс — это радикальное продолжение гаек, которые начали закручивать еще 1 декабря 2024 года. Напомним, тогда физлицам законодательно разрешили привозить «для себя» по льготным ставкам СБКТС строго один автомобиль в год.
Похоже, лазейки для серого импорта решили перекрыть окончательно, но сделали это в привычной топорной манере — просто «выдернув шнур из розетки» без предупреждения. Нам остается ждать, чье именно ведомство наберется смелости и объяснит стране новые правила игры.
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