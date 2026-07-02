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01.07.2026, 20:51

В Казахстане без объяснения причин заблокировали ввоз и растаможку авто для физлиц

Новости Казахстана 0 3 434

В Казахстане фактически парализован импорт автомобилей для частных лиц. С вечера 30 июня таможенная система KEDEN без предупреждения заблокировала оформление деклараций, оставив сотни купленных машин мертвым грузом на складах, а ведомства начали играть в бюрократический «пинг-понг», сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Фото: сгенерировано с помощью ИИ

Электронный тупик: как KEDEN «забанил» физлиц

Гром среди ясного неба прогремел для казахстанских таможенных брокеров и автолюбителей. Информационная система KEDEN, через которую проходит все официальное оформление, начала выдавать жесткий отказ при попытке задекларировать легковой автомобиль на физическое лицо. Текст системной ошибки лаконичен и пугающ: «Запрет на ввоз физическими лицами».

Ситуация усугубляется абсолютным информационным вакуумом:

  • Никаких официальных постановлений правительства опубликовано не было.

  • Участники ВЭД, автосалоны и брокеры не получали предварительных уведомлений.

  • Никакого переходного периода для бизнеса и граждан предусмотрено не было.

Финансовый капкан и юридический нонсенс

Прямо сейчас на таможенных складах страны нарастает логистический кризис. Машины, за которые люди уже заплатили свои деньги, оказались заперты. Каждый день простоя оборачивается для импортеров жесткими убытками: растет плата за хранение, срываются сроки контрактов перед конечными клиентами.

«Это решение, принятое "втихую", вызывает огромные вопросы к его законности. Десятки тысяч машин находятся в пути, они покупались по действующим правилам. Нарушены права как бизнеса, так и простых граждан», — бьют тревогу представители таможенных агентств.

Министерства «переводят стрелки»: кто виноват?

Попытки журналистов выяснить, кто стоит за этим решением, превратились в классический чиновничий детектив:

  1. Комитет госдоходов (Таможня) заявил, что они тут ни при чем, а запрет — это инициатива Министерства промышленности и строительства (МПС).

  2. Министерство промышленности открестилось от авторства ограничений и отправило журналистов обратно... в Министерство финансов (то есть к таможенникам).

Пока ведомства перекладывают ответственность друг на друга, рынок строит догадки.

Эхо прошлых реформ: в чем реальная причина?

Аналитики предполагают, что нынешний коллапс — это радикальное продолжение гаек, которые начали закручивать еще 1 декабря 2024 года. Напомним, тогда физлицам законодательно разрешили привозить «для себя» по льготным ставкам СБКТС строго один автомобиль в год.

Похоже, лазейки для серого импорта решили перекрыть окончательно, но сделали это в привычной топорной манере — просто «выдернув шнур из розетки» без предупреждения. Нам остается ждать, чье именно ведомство наберется смелости и объяснит стране новые правила игры.

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