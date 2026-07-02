С 1 июля теңге официально стал главным хозяином в Казахстане

С 1 июля 2026 года национальная валюта Казахстана официально получила высший юридический статус. Новые поправки в Конституцию закрепили за тенге роль единственного законного платежного средства в стране, а монопольное право на его эмиссию теперь принадлежит исключительно государству, сообщает Lada.kz.
Реформа Основного закона страны вывела юридический статус тенге на принципиально новый уровень. Теперь валюта Казахстана защищена не просто законами финансового регулирования, а непосредственно Конституцией. Как пояснили в Национальном Банке РК, конституционное признание тенге как единого средства платежа и накопления — это мощный сигнал для рынка, подтверждающий абсолютную экономическую независимость республики. Отныне любые попытки оспорить или обойти право государства на выпуск денег исключены на высшем законодательном уровне.
Введение новых норм — это не формальная декларация, а стратегический шаг по укреплению финансовой системы. Эксперты Нацбанка выделяют несколько ключевых задач, которые решает данный шаг:
Рост доверия: Конституционные гарантии повышают авторитет тенге как среди рядовых граждан и отечественного бизнеса, так и в глазах крупных международных инвесторов.
Долгосрочное планирование: Новый статус укрепляет базу для проведения предсказуемой денежно-кредитной политики, снижая риски резких системных сдвигов.
Макроэкономический щит: Закрепление монополии государства на эмиссию закладывает прочный фундамент для устойчивого экономического роста и защиты от внешних шоков.
Опираясь на обновленный статус валюты, главный финансовый регулятор страны намерен действовать более решительно. Национальный Банк уже объявил о продолжении жесткой и последовательной монетарной политики. В приоритете остаются жесткое сдерживание инфляционных процессов, удержание ценовой стабильности на внутреннем рынке и комплексное повышение устойчивости всей банковской и финансовой архитектуры Казахстана.
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