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02.07.2026, 08:11

С 1 июля теңге официально стал главным хозяином в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 471

С 1 июля 2026 года национальная валюта Казахстана официально получила высший юридический статус. Новые поправки в Конституцию закрепили за тенге роль единственного законного платежного средства в стране, а монопольное право на его эмиссию теперь принадлежит исключительно государству, сообщает Lada.kz.

Фото: baq.kz
Фото: baq.kz

Новая эра для национальной валюты

Реформа Основного закона страны вывела юридический статус тенге на принципиально новый уровень. Теперь валюта Казахстана защищена не просто законами финансового регулирования, а непосредственно Конституцией. Как пояснили в Национальном Банке РК, конституционное признание тенге как единого средства платежа и накопления — это мощный сигнал для рынка, подтверждающий абсолютную экономическую независимость республики. Отныне любые попытки оспорить или обойти право государства на выпуск денег исключены на высшем законодательном уровне.

Фундамент стабильности: зачем это нужно бизнесу и гражданам

Введение новых норм — это не формальная декларация, а стратегический шаг по укреплению финансовой системы. Эксперты Нацбанка выделяют несколько ключевых задач, которые решает данный шаг:

  • Рост доверия: Конституционные гарантии повышают авторитет тенге как среди рядовых граждан и отечественного бизнеса, так и в глазах крупных международных инвесторов.

  • Долгосрочное планирование: Новый статус укрепляет базу для проведения предсказуемой денежно-кредитной политики, снижая риски резких системных сдвигов.

  • Макроэкономический щит: Закрепление монополии государства на эмиссию закладывает прочный фундамент для устойчивого экономического роста и защиты от внешних шоков.

Что изменится в политике Нацбанка

Опираясь на обновленный статус валюты, главный финансовый регулятор страны намерен действовать более решительно. Национальный Банк уже объявил о продолжении жесткой и последовательной монетарной политики. В приоритете остаются жесткое сдерживание инфляционных процессов, удержание ценовой стабильности на внутреннем рынке и комплексное повышение устойчивости всей банковской и финансовой архитектуры Казахстана.

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