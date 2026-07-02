Казахстан озвучил официальную позицию по экспорту ГСМ в Россию, но поставил жесткое условие

Казахстан готов рассмотреть запросы России на поставку горюче-смазочных материалов, но только на коммерческой основе и без ущерба для собственных граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: "Ак Жайык"

Условия Астаны: коммерция и свободные излишки

Министерство энергетики Республики Казахстан официально прокомментировало слухи о возможных поставках нефтепродуктов на российский рынок. В ведомстве подчеркнули, что диалог начнется только после получения официального запроса от Кабмина РФ.

Если такое обращение поступит, Астана готова сесть за стол переговоров. Однако подписание любых международных соглашений и коммерческих контрактов будет зависеть от жесткого фактора — наличия в стране свободного ресурсного потенциала. Казахстан не планирует продавать топливо в ущерб себе, сделка возможна исключительно на взаимовыгодных рыночных условиях.

Внутренний рынок — в абсолютном приоритете

В Минэнерго четко обозначили свои «красные линии». Главной задачей ведомства остается стабильное, полное и бесперебойное обеспечение топливом внутренних потребителей.

«Безусловным приоритетом остается полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны», — заявили в профильном министерстве.

Любые экспортные поставки ГСМ за рубеж будут заблокированы, если возникнут малейшие риски для национальной экономики или рядовых автовладельцев Казахстана. Продавать излишки соседям республика станет только тогда, когда внутренний спрос будет закрыт на 100%.