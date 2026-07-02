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02.07.2026, 09:09

«Брал всё, что не приколочено»: на западе Казахстана обезвредили «всеядного» рецидивиста

Новости Казахстана 0 1 911

Полицейские Актобе задержали 46-летнего рецидивиста, который держал в страхе владельцев двухколесного транспорта. Однако в ходе допросов выяснилось, что велосипеды были лишь вершиной айсберга его криминальных интересов, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

От велосипедов до дорогой электроники

Изначально оперативные службы ДП Актюбинской области вышли на след серийного угонщика велосипедов. Мужчина действовал дерзко и нагло, пропадая с мест преступлений до приезда охраны. Однако при обыске и детальном разборе его деятельности следователи поняли, что имеют дело со «специалистом широкого профиля».

Задержанный, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, не брезговал ничем. На данный момент полиция официально доказала его причастность к краже:

  • Четырех современных велосипедов;

  • Мобильного телефона;

  • Дорогостоящего ноутбука последнего поколения.

Суммарный ущерб, который «всеядный» злоумышленник нанес жителям Актобе, уже превысил 750 тысяч тенге. И эта цифра, судя по всему, неокончательная.

Изолятор и новые эпизоды

В настоящий момент подозреваемый взят под стражу и находится в изоляторе временного содержания (ИВС). В отношении него начато официальное досудебное расследование.

«Мы проверяем задержанного на причастность к другим аналогичным кражам, совершенным в регионе за последнее время. Почерк совпадает со многими нераскрытыми делами», — прокомментировали ситуацию в Департаменте полиции региона.

Как не стать жертвой «универсального» вора

На фоне участившихся имущественных преступлений стражи порядка обратились к жителям Западного Казахстана с жестким предупреждением. Даже от самого изобретательного преступника можно защититься, соблюдая базовые правила безопасности:

  1. Не оставляйте транспорт: Никогда не бросайте велосипеды, самокаты и коляски в подъездах или у магазинов без присмотра, даже «на минутку».

  2. Используйте надежную защиту: Дешевые тросики перекусываются за 3 секунды. Применяйте качественные U-образные замки или цепи.

  3. Будьте бдительны в людных местах: Не оставляйте дорогие гаджеты и ноутбуки на столах в кафе или на скамейках.

Полиция напоминает: если вы пострадали от действий этого человека или владеете важной информацией для следствия, немедленно звоните на пульт 102.

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