«Брал всё, что не приколочено»: на западе Казахстана обезвредили «всеядного» рецидивиста

Полицейские Актобе задержали 46-летнего рецидивиста, который держал в страхе владельцев двухколесного транспорта. Однако в ходе допросов выяснилось, что велосипеды были лишь вершиной айсберга его криминальных интересов, сообщает Lada.kz.
Изначально оперативные службы ДП Актюбинской области вышли на след серийного угонщика велосипедов. Мужчина действовал дерзко и нагло, пропадая с мест преступлений до приезда охраны. Однако при обыске и детальном разборе его деятельности следователи поняли, что имеют дело со «специалистом широкого профиля».
Задержанный, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, не брезговал ничем. На данный момент полиция официально доказала его причастность к краже:
Четырех современных велосипедов;
Мобильного телефона;
Дорогостоящего ноутбука последнего поколения.
Суммарный ущерб, который «всеядный» злоумышленник нанес жителям Актобе, уже превысил 750 тысяч тенге. И эта цифра, судя по всему, неокончательная.
В настоящий момент подозреваемый взят под стражу и находится в изоляторе временного содержания (ИВС). В отношении него начато официальное досудебное расследование.
«Мы проверяем задержанного на причастность к другим аналогичным кражам, совершенным в регионе за последнее время. Почерк совпадает со многими нераскрытыми делами», — прокомментировали ситуацию в Департаменте полиции региона.
На фоне участившихся имущественных преступлений стражи порядка обратились к жителям Западного Казахстана с жестким предупреждением. Даже от самого изобретательного преступника можно защититься, соблюдая базовые правила безопасности:
Не оставляйте транспорт: Никогда не бросайте велосипеды, самокаты и коляски в подъездах или у магазинов без присмотра, даже «на минутку».
Используйте надежную защиту: Дешевые тросики перекусываются за 3 секунды. Применяйте качественные U-образные замки или цепи.
Будьте бдительны в людных местах: Не оставляйте дорогие гаджеты и ноутбуки на столах в кафе или на скамейках.
Полиция напоминает: если вы пострадали от действий этого человека или владеете важной информацией для следствия, немедленно звоните на пульт 102.
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