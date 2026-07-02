«Брал всё, что не приколочено»: на западе Казахстана обезвредили «всеядного» рецидивиста

Полицейские Актобе задержали 46-летнего рецидивиста, который держал в страхе владельцев двухколесного транспорта. Однако в ходе допросов выяснилось, что велосипеды были лишь вершиной айсберга его криминальных интересов, сообщает Lada.kz.

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От велосипедов до дорогой электроники

Изначально оперативные службы ДП Актюбинской области вышли на след серийного угонщика велосипедов. Мужчина действовал дерзко и нагло, пропадая с мест преступлений до приезда охраны. Однако при обыске и детальном разборе его деятельности следователи поняли, что имеют дело со «специалистом широкого профиля».

Задержанный, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, не брезговал ничем. На данный момент полиция официально доказала его причастность к краже:

Четырех современных велосипедов;

Мобильного телефона;

Дорогостоящего ноутбука последнего поколения.

Суммарный ущерб, который «всеядный» злоумышленник нанес жителям Актобе, уже превысил 750 тысяч тенге. И эта цифра, судя по всему, неокончательная.

Изолятор и новые эпизоды

В настоящий момент подозреваемый взят под стражу и находится в изоляторе временного содержания (ИВС). В отношении него начато официальное досудебное расследование.

«Мы проверяем задержанного на причастность к другим аналогичным кражам, совершенным в регионе за последнее время. Почерк совпадает со многими нераскрытыми делами», — прокомментировали ситуацию в Департаменте полиции региона.

Как не стать жертвой «универсального» вора

На фоне участившихся имущественных преступлений стражи порядка обратились к жителям Западного Казахстана с жестким предупреждением. Даже от самого изобретательного преступника можно защититься, соблюдая базовые правила безопасности:

Не оставляйте транспорт: Никогда не бросайте велосипеды, самокаты и коляски в подъездах или у магазинов без присмотра, даже «на минутку». Используйте надежную защиту: Дешевые тросики перекусываются за 3 секунды. Применяйте качественные U-образные замки или цепи. Будьте бдительны в людных местах: Не оставляйте дорогие гаджеты и ноутбуки на столах в кафе или на скамейках.

Полиция напоминает: если вы пострадали от действий этого человека или владеете важной информацией для следствия, немедленно звоните на пульт 102.