Амнистия в Казахстане: опубликованы условия освобождения и списания штрафов со 2 июля

В Казахстане официально опубликован закон об амнистии, приуроченный к принятию новой Конституции республики. Документ, ранее подписанный главой государства, вступает в силу сегодня, 2 июля 2026 года. Рассказываем, для кого закроются уголовные дела и чьи кошельки спасет параллельная административная амнистия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Свободу — оступившимся: кто подпадает под уголовную амнистию

Государство проявит гуманизм к гражданам, совершившим правонарушения, не несущие высокой общественной опасности. Полностью от уголовной ответственности или основного наказания освобождаются:

Лица, совершившие уголовные проступки или преступления небольшой тяжести.

Виновники преступлений средней тяжести — но только при условии, что они полностью возместили нанесенный ущерб, либо если к ним не заявлен гражданский иск.

Осужденные за преступления средней тяжести с примерным поведением (не имеющие отрицательной степени), если до конца их срока осталось менее одного года.

Все текущие уголовные дела по вышеуказанным категориям, находящиеся на стадии следствия или дознания, подлежат немедленному прекращению. Если же дело уже рассматривается в суде, но статья предусматривает обязательное дополнительное наказание, подсудимых освободят от основного срока или штрафа.

Никакой пощады: кому в амнистии отказано категорически

Закон четко разграничивает тех, кто заслуживает второго шанса, и тех, чья изоляция от общества принципиальна. Под действие амнистии не подпадают:

Коррупционеры, террористы и экстремисты.

Лица, совершившие пытки или преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (исключение — редкие случаи взаимных правонарушений подростков в возрасте от 14 до 18 лет).

Рецидивисты, а также преступники, приговоренные к пожизненному заключению.

Члены ОПГ, банд, террористических ячеек и незаконных военизированных формирований.

Граждане, совершившие новые умышленные преступления прямо во время отбывания текущего наказания.

Для некоторых категорий осужденных, не вошедших в списки на полное освобождение, закон предусматривает индивидуальное сокращение сроков.

Бонус для кошелька: в Казахстане обнулят административные штрафы

Уникальной особенностью этой кампании стала параллельная административная амнистия. Ряд штрафов будет полностью аннулирован.

Кто освобождается от выплат? Обычные граждане РК, индивидуальные предприниматели (ИП), частные нотариусы, частные судебные исполнители (ЧСИ), адвокаты и юридические консультанты.

На кого прощение не распространяется? Административная амнистия не спасет крупные компании (юридических лиц), чиновников и должностных лиц, кандасов, иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Кроме того, придется оплатить все штрафы, которые были наложены непосредственно судебными органами.

Чтобы гражданам не пришлось обивать пороги кабинетов, Генеральная прокуратура совместно с профильными ведомствами уже автоматизировала процесс: Комитет по правовой статистике спишет административные взыскания в базах данных в автоматическом режиме.