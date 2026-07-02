В Казахстане заблокировали 9 000 карт со 135 млн тенге — МВД назвало причину

В Казахстане заблокировали 9 тысяч банковских карт, использовавшихся для финансирования наркоторговли. На счетах «заморозили» 135 миллионов тенге. МВД страны подвело итоги масштабной борьбы с наркопреступностью за первые шесть месяцев 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на polisia.kz.

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Миллионы на счетах и ликвидация международного call-центра

Современный наркобизнес практически полностью ушел в виртуальный мир, активно используя криптовалюту и анонимные переводы. Однако правоохранительные органы успешно адаптируются к новым вызовам.

Как сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов, благодаря работе специализированного «Антифрод-центра» удалось парализовать финансовые артерии преступников. В итоге под блокировку попали тысячи банковских карт, на которых осело 135 миллионов тенге.

Важным шагом в международном сотрудничестве стал разгром крупного нарко-call-центра, базировавшегося в Украине. В мае 2026 года казахстанские оперативники совместно с зарубежными коллегами задержали 11 участников группировки. Преступники специализировались на вербовке граждан Казахстана и вовлечении их в незаконные схемы.

Справка: Для усиления контроля над интернет-пространством в республике запущен «Таргетинг-центр», а через государственную систему «Кибернадзор» уже заблокировано около 6 тысяч сайтов и ресурсов, распространявших запрещенный контент.

Тонны «синтетики» и разгром транснациональной ОПГ

Параллельно с киберочисткой велась жесткая работа «на земле». Всего за полгода из незаконного оборота изъяли колоссальный объем веществ — более 7 тонн наркотиков. Особую опасность представляли свыше 500 килограммов синтетических психостимуляторов. По оценкам ведомства, эти изъятия спасли тысячи жизней, не дав дойти до потребителей десяткам тысяч доз.

Кроме того, силовикам удалось добиться следующих результатов:

Уничтожено 15 подпольных нарколабораторий , где производился товар;

Пресечена деятельность 6 организованных преступных группировок (ОПГ);

Ликвидировано одно крупное транснациональное преступное сообщество.

Закон против «дропперов»: гайки закручиваются

В МВД подчеркнули, что государство планомерно ужесточает законодательство. Под особый контроль взят не только легальный оборот медицинских психотропных веществ, но и рынок прекурсоров — химических компонентов, необходимых для варки «синтетики».

Спикер также напомнил об уголовной ответственности за «дропперство» — предоставление своих банковских карт и счетов третьим лицам для вывода и обналичивания криминальных денег. Теперь граждане, решившие легко заработать на аренде своих карт, автоматически становятся соучастниками тяжких преступлений со всеми вытекающими последствиями.