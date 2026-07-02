Министр труда назвал зарплату, ниже которой не стоит работать в Казахстане

Министр труда Казахстана Аскарбек Ертаев призвал граждан не ориентироваться на минимальную зарплату (МЗП) при трудоустройстве. По заявлению ведомства, реальным индикатором достойной жизни в 2026 году является медианный доход — все, что ниже этой планки, не покрывает базовых потребностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

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Забудьте про МЗП: почему минималка больше не показатель

Минимальная заработная плата в Казахстане окончательно перестала быть мерилом адекватного дохода. Глава Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в очередной раз расставил точки над «i» в спорах о базовых выплатах. По словам чиновника, МЗП — это исключительно юридическая «красная линия» для бизнеса, ниже которой опускаться запрещено законом, но никак не ориентир для соискателей. Для полноценной жизни и сохранения покупательской способности гражданам нужно целиться совсем в другие цифры.

Кто в Казахстане работает за 85 тысяч тенге?

Комментируя официальную статистику, согласно которой около 400 тысяч казахстанцев до сих пор официально получают доходы на уровне минималки, министр поспешил успокоить общественность. Ертаев подчеркнул, что речь не идет о рабском труде с утра до вечера. В эту категорию попадают граждане с частичной занятостью, работающие по два-три часа в день. Полноценный восьмичасовой рабочий день за 85 тысяч тенге в современных реалиях — это нонсенс, не имеющий отношения к реальной структуре занятости.

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В качестве нового экономического компаса для рынка труда Минтруда предлагает использовать исключительно медианную зарплату. Именно этот показатель отражает объективную реальность, деля рынок ровно пополам: 50% населения получают больше этой суммы, 50% — меньше.

Согласно свежим мартовским данным Бюро национальной статистики, медианная зарплата в Казахстане зафиксировалась на отметке 331 527 тенге. Именно этот рубеж министерство считает тем «социальным минимумом», который позволяет удерживать нормальный уровень жизни.

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Глава ведомства считает, что соглашаться на меньшие деньги — значит сознательно занижать свою планку. Если текущая квалификация не позволяет зарабатывать от 331 тысячи тенге и выше, Аскарбек Ертаев рекомендует кардинальные меры.

«Мы много раз уже объясняли, что минимальная заработная плата - это не тот показатель, который должен измеряться стоимостью жизни. Это минимальный порог, ниже которого работодатель не имеет права выплачивать заработную плату», - сказал Ертаев.

Позиция Минтруда проста: гражданам необходимо активно пользоваться государственными и частными программами переобучения, повышать квалификацию, менять профессию и смело уходить к тем работодателям, которые готовы платить за труд адекватные времени деньги.