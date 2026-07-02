Министр труда назвал зарплату, ниже которой не стоит работать в Казахстане

Министр труда Казахстана Аскарбек Ертаев призвал граждан не ориентироваться на минимальную зарплату (МЗП) при трудоустройстве. По заявлению ведомства, реальным индикатором достойной жизни в 2026 году является медианный доход — все, что ниже этой планки, не покрывает базовых потребностей, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Минимальная заработная плата в Казахстане окончательно перестала быть мерилом адекватного дохода. Глава Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в очередной раз расставил точки над «i» в спорах о базовых выплатах. По словам чиновника, МЗП — это исключительно юридическая «красная линия» для бизнеса, ниже которой опускаться запрещено законом, но никак не ориентир для соискателей. Для полноценной жизни и сохранения покупательской способности гражданам нужно целиться совсем в другие цифры.
Комментируя официальную статистику, согласно которой около 400 тысяч казахстанцев до сих пор официально получают доходы на уровне минималки, министр поспешил успокоить общественность. Ертаев подчеркнул, что речь не идет о рабском труде с утра до вечера. В эту категорию попадают граждане с частичной занятостью, работающие по два-три часа в день. Полноценный восьмичасовой рабочий день за 85 тысяч тенге в современных реалиях — это нонсенс, не имеющий отношения к реальной структуре занятости.
В качестве нового экономического компаса для рынка труда Минтруда предлагает использовать исключительно медианную зарплату. Именно этот показатель отражает объективную реальность, деля рынок ровно пополам: 50% населения получают больше этой суммы, 50% — меньше.
Согласно свежим мартовским данным Бюро национальной статистики, медианная зарплата в Казахстане зафиксировалась на отметке 331 527 тенге. Именно этот рубеж министерство считает тем «социальным минимумом», который позволяет удерживать нормальный уровень жизни.
Глава ведомства считает, что соглашаться на меньшие деньги — значит сознательно занижать свою планку. Если текущая квалификация не позволяет зарабатывать от 331 тысячи тенге и выше, Аскарбек Ертаев рекомендует кардинальные меры.
«Мы много раз уже объясняли, что минимальная заработная плата - это не тот показатель, который должен измеряться стоимостью жизни. Это минимальный порог, ниже которого работодатель не имеет права выплачивать заработную плату», - сказал Ертаев.
Позиция Минтруда проста: гражданам необходимо активно пользоваться государственными и частными программами переобучения, повышать квалификацию, менять профессию и смело уходить к тем работодателям, которые готовы платить за труд адекватные времени деньги.
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