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02.07.2026, 12:17

«Пальчики» и ДНК: МВД Казахстана переводит страну на мгновенную биометрию

Новости Казахстана 0 1 444

Казахстан переходит на сверхбыструю идентификацию граждан: МВД запускает интеллектуальную систему, которая свяжет отпечатки пальцев и ДНК-коды в единый цифровой профиль для мгновенного поиска, сообщает Lada.kz. 

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Прощай, бумага: полиция РК получит доступ к данным за секунды

Министерство внутренних дел Казахстана вынесло на публичное обсуждение масштабный проект изменений в правила биометрической регистрации. Главная цель реформы — окончательный отказ от бумажных носителей и создание глобального цифрового контура, в котором человека можно будет распознать по биометрическому следу практически моментально.

В основу модернизации ляжет автоматизированная информационная система (АИС) «Биометрическая идентификация личности». Она объединит два ключевых информационных массива, которые раньше существовали изолированно друг от друга.

Что войдет в новую супербазу данных?

Экосистема будет консолидировать информацию по двум направлениям:

  • Дактилоскопический блок: Сюда стекаются отпечатки пальцев миллионов казахстанцев. Напомним, эти данные собираются при оформлении или замене удостоверений личности и паспортов в ЦОНах.

  • ДНК-профили: Эта база создается исключительно в криминалистических целях. Законопослушным гражданам сдавать ДНК не придется. Сюда вносят биологические образцы осужденных, лиц, находящихся под следствием, а также неопознанных тел и без вести пропавших.

В чем фишка? Объединение баз позволит оперативникам и экспертам за считанные секунды сопоставлять улики с мест преступлений и мгновенно связывать отпечатки и ДНК конкретного человека в один профиль.

Умный мониторинг: тотальный онлайн-контроль в тюрьмах

Реформа радикально изменит и работу уголовно-исполнительной системы (УИС). Модернизированная база данных превратится в единую электронную сеть, которая в режиме реального времени будет фиксировать любое перемещение спецконтингента.

Под непрерывный цифровой контроль попадут все: от подследственных в СИЗО и заключенных в колониях до лиц, находящихся на воле под надзором службы пробации.

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