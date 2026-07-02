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02.07.2026, 13:14

Импортная петля затягивается: эксперт предупредил о главной угрозе экономике Казахстана

Новости Казахстана 0 2 976

Казахстан оказался в критической зависимости от российской экономики — любые внутренние потрясения внутри РФ теперь автоматически импортируют инфляцию и угрожают стабильности тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: agrosektor.kz
Фото: agrosektor.kz

Цифры, которые пугают: масштабы «импортной ловушки»

Казахстану жизненно необходимо пересмотреть свои торговые отношения с ключевым партнером. К такому выводу пришел руководитель Центра политэкономического анализа Рахимбек Абдрахманов. Статистика последних лет наглядно демонстрирует, что зависимость республики от российских товаров достигла опасных масштабов.

Если в 2010 году доля продовольствия из РФ в казахстанском импорте составляла умеренные 21%, то к 2024 году этот показатель взлетел до угрожающих 47%. Всего же по итогам 2025 года Казахстан закупил за рубежом товаров на 64,8 миллиарда долларов, и почти треть этой суммы — 19,3 миллиарда — ушла в Россию. В отдельных приграничных регионах страны российская продукция и вовсе занимает более 60% рынка, а зависимость по сахару, мясу птицы и молочным продуктам доходит до критических 70–90%.

Почему кризис в России — это рост цен в Казахстане?

Такая привязка к одному рынку создает колоссальные риски «импорта инфляции». Когда российские предприятия сталкиваются с кадровым голодом, удорожанием логистики или сокращением нефтепереработки, их издержки растут. В конечном итоге за это платят казахстанские потребители. Согласно прогнозам, в ближайшее время стоимость ряда российских товаров в Казахстане может вырасти на 5–20%.

Дополнительным фактором нестабильности остается валютный сектор. Ослабление рубля на фоне падающих мировых цен на нефть неизбежно потянет за собой и тенге. Эту позицию разделяют многие финансовые аналитики: в рамках единого пространства ЕАЭС тесные экономические связи превращают проблемы российской валюты в прямую угрозу для нацвалюты Казахстана, особенно на фоне падения собственной экспортной выручки республики.

Топливный рикошет: почему бензин утекает из страны

Отдельной зоной риска стал рынок горюче-смазочных материалов (ГСМ). Серия ударов по российским НПЗ спровоцировала в соседней стране дефицит топлива. Из-за разницы в ценах начался массовый трансграничный вывоз бензина и дизеля из Казахстана в приграничные регионы РФ. Более того, Астане, возможно, придется начать экстренные поставки ГСМ на российский рынок.

В итоге парадоксальная ситуация: Казахстан полностью обеспечивает себя нефтью, но его внутренний топливный рынок беззащитен перед внешними шоками союза с нестабильным партнером. Если дефицит в России затянется, топливо внутри Казахстана неизбежно вырастет в цене, что спровоцирует новый виток инфляции во всех секторах экономики.

Стратегия спасения: что нужно делать Астане уже сейчас

Для предотвращения экономического коллапса эксперт предлагает два радикальных шага:

  • Тотальная диверсификация: Необходимо экстренно снижать долю РФ в импорте, расширяя торговые горизонты. Альтернативными поставщиками должны стать Китай, Турция, страны Евросоюза, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.

  • Форсированное импортозамещение: Казахстану нужно ускоренно запускать собственные производства в самых уязвимых секторах — от пищевой промышленности и фармацевтики до машиностроения и стройматериалов.

В сфере энергетической безопасности государству рекомендовано резко увеличить стратегические запасы топлива, жестко перекрыть каналы нелегального вывоза нефтепродуктов за рубеж и законодательно закрепить безусловный приоритет нужд внутреннего рынка перед союзническими обязательствами.

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