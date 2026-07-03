В Казахстане начинают проверять цены на всех АЗС: кого возьмут под контроль

В Казахстане резко ужесточают контроль за стоимостью горюче-смазочных материалов на всех этапах — от нефтебаз до розничных заправок, сообщает Lada.kz.

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Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) запускает специальный план мониторинга, чтобы пресечь любые попытки необоснованного завышения цен на бензин, дизель и сжиженный газ.

Тотальный мониторинг: кого коснутся проверки

Региональные департаменты антимонопольного ведомства получили прямое руководство к действию от председателя АЗРК Марата Омарова. Под жесткий надзор попадает вся цепочка ценообразования. Контролировать будут:

Поставщиков сырой нефти;

Оптовых дистрибьюторов нефтепродуктов;

Розничные сети АЗС и автомобильные газозаправочные станции (АГЗС).

Главная цель — не допустить спекуляций и искусственного дефицита на фоне колебаний рынка.

План перехвата: как накажут нарушителей

В ведомстве подчеркнули, что церемониться с нарушителями не станут. Для стабилизации рынка разработан комплексный план превентивных мер, а региональные штабы усилят межведомственное взаимодействие с другими госорганами.

«В случае выявления любых признаков ценового сговора или злоупотребления доминирующим положением, территориальные департаменты незамедлительно применят жесткие меры антимонопольного реагирования», — официально заявили в пресс-службе АЗРК.

Что это значит для рядовых автовладельцев

Усиление контроля — это четкий сигнал рынку: попытки сыграть на стоимости социально важных товаров будут пресекаться на корню. Для обычных граждан это означает фиксацию цен на АЗС и защиту от резких скачков стоимости заправки авто в ближайшей перспективе.