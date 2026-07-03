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03.07.2026, 08:32

Большой куш для Казахстана: кто теперь тайно и явно вливает миллиарды в нашу экономику

Новости Казахстана 0 1 329

Инвестиционный ландшафт Казахстана переживает тектонические сдвиги: традиционные западные партнеры резко сокращают финансовые вливания, уступая место игрокам из Ближнего Востока и России, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Рекордное десятилетие: приток капитала растет

Экономика Казахстана продолжает оставаться привлекательной для иностранного капитала. Согласно свежим данным Национального банка РК, за первый квартал 2026 года валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) достиг $6,3 миллиарда. Если взглянуть на ретроспективу десятилетней давности, прогресс очевиден: в первом квартале 2016 года этот показатель составлял $4,4 миллиарда. Таким образом, за 10 лет приток зарубежных денег в республику увеличился на внушительные 43,2%. Однако география инвесторов изменилась до неузнаваемости.

Лидеры прежние, но объемы падают

Бессменным лидером по объемам финансирования казахстанских проектов остаются Нидерланды. За первые три месяца текущего года голландский бизнес направил в республику $1,2 миллиарда. Несмотря на первое место в рейтинге, эта цифра свидетельствует о спаде интереса: по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вливания из этой европейской страны просели на четверть (25%).

Феноменальный рывок ОАЭ и стабильный рост соседей

Главной сенсацией квартала стали Объединенные Арабские Эмираты, которые буквально ворвались в топ-3 ключевых инвесторов. За 10 лет ОАЭ увеличили объемы финансирования Казахстана в фантастические 191,5 раза — с символических $3,3 миллиона в 2016 году до мощных $631,9 миллиона в 2026-м.

Вторую строчку уверенно удерживает Россия. Российские инвесторы за январь-март вложили в казахстанскую экономику $773,3 миллиона, что в 3,4 раза больше, чем десять лет назад.

Набирает обороты и Китай, прочно закрепившийся на четвертом месте. КНР увеличила инвестиции в 2,8 раза — до $585,1 миллиона. Пятерку лидеров замыкает Катар с показателем в $507,6 миллиона. Стоит отметить, что в 2016 году катарский капитал в статистике Нацбанка вообще не фиксировался, что делает нынешний показатель настоящим прорывом.

Запад отступает: США и Франция сдают позиции

Пока восточные партнеры наращивают присутствие, западные гиганты демонстрируют обратный тренд. США, Швейцария и Франция, которые в 2016 году прочно входили в топ-5 инвесторов Казахстана, теперь заметно сократили активность.

Штаты снизили объемы финансирования до $485,3 миллиона (падение на 44,4%), а Швейцария урезала вложения в 2,2 раза — до $248,4 миллиона. Сильнее всего позиции сдала Франция, которая в этом году инвестировала $114,8 миллиона и вовсе выбыла из первой десятки крупнейших партнеров Казахстана.

Как выглядит топ-10 сегодня

Во второй половине рейтинговой таблицы также произошли заметные перестановки. Помимо вышеперечисленных стран, в десятку главных инвесторов Казахстана по итогам первого квартала вошли:

  • Южная Корея — $251,9 млн (рост в 2,4 раза);

  • Бельгия — $177,9 млн (рост в 4,03 раза);

  • Великобритания — $160,9 млн (падение на 19%).

Интересно, что за прошедшие десять лет топ-10 покинули не только Франция, но также Япония и Турция, уступив свои места более агрессивно растущим экономикам.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
А я не мог понять, от чего мы жить лучше стали, пенсии просто огромные, старики по заграницам начали ездить, спасибо что открыли глаза.
03.07.2026, 04:11
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