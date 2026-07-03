Большой куш для Казахстана: кто теперь тайно и явно вливает миллиарды в нашу экономику

Инвестиционный ландшафт Казахстана переживает тектонические сдвиги: традиционные западные партнеры резко сокращают финансовые вливания, уступая место игрокам из Ближнего Востока и России, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Экономика Казахстана продолжает оставаться привлекательной для иностранного капитала. Согласно свежим данным Национального банка РК, за первый квартал 2026 года валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) достиг $6,3 миллиарда. Если взглянуть на ретроспективу десятилетней давности, прогресс очевиден: в первом квартале 2016 года этот показатель составлял $4,4 миллиарда. Таким образом, за 10 лет приток зарубежных денег в республику увеличился на внушительные 43,2%. Однако география инвесторов изменилась до неузнаваемости.
Бессменным лидером по объемам финансирования казахстанских проектов остаются Нидерланды. За первые три месяца текущего года голландский бизнес направил в республику $1,2 миллиарда. Несмотря на первое место в рейтинге, эта цифра свидетельствует о спаде интереса: по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вливания из этой европейской страны просели на четверть (25%).
Главной сенсацией квартала стали Объединенные Арабские Эмираты, которые буквально ворвались в топ-3 ключевых инвесторов. За 10 лет ОАЭ увеличили объемы финансирования Казахстана в фантастические 191,5 раза — с символических $3,3 миллиона в 2016 году до мощных $631,9 миллиона в 2026-м.
Вторую строчку уверенно удерживает Россия. Российские инвесторы за январь-март вложили в казахстанскую экономику $773,3 миллиона, что в 3,4 раза больше, чем десять лет назад.
Набирает обороты и Китай, прочно закрепившийся на четвертом месте. КНР увеличила инвестиции в 2,8 раза — до $585,1 миллиона. Пятерку лидеров замыкает Катар с показателем в $507,6 миллиона. Стоит отметить, что в 2016 году катарский капитал в статистике Нацбанка вообще не фиксировался, что делает нынешний показатель настоящим прорывом.
Пока восточные партнеры наращивают присутствие, западные гиганты демонстрируют обратный тренд. США, Швейцария и Франция, которые в 2016 году прочно входили в топ-5 инвесторов Казахстана, теперь заметно сократили активность.
Штаты снизили объемы финансирования до $485,3 миллиона (падение на 44,4%), а Швейцария урезала вложения в 2,2 раза — до $248,4 миллиона. Сильнее всего позиции сдала Франция, которая в этом году инвестировала $114,8 миллиона и вовсе выбыла из первой десятки крупнейших партнеров Казахстана.
Во второй половине рейтинговой таблицы также произошли заметные перестановки. Помимо вышеперечисленных стран, в десятку главных инвесторов Казахстана по итогам первого квартала вошли:
Южная Корея — $251,9 млн (рост в 2,4 раза);
Бельгия — $177,9 млн (рост в 4,03 раза);
Великобритания — $160,9 млн (падение на 19%).
Интересно, что за прошедшие десять лет топ-10 покинули не только Франция, но также Япония и Турция, уступив свои места более агрессивно растущим экономикам.
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