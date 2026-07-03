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03.07.2026, 08:56

Нацбанк Казахстана переписал правила игры на валютном рынке

Новости Казахстана 0 1 819

Нацбанк Казахстана кардинально изменил схему выделения и продажи валюты из Национального фонда. Новые правила призваны сгладить колебания на валютном рынке и сбалансировать бюджет, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото - Caravan.kz
Фото - Caravan.kz

Мягкое вливание: зачем изменили правила

С лета текущего года трансферты из Нацфонда в республиканскую казну начали перечислять по принципиально новой схеме — исключительно по мере фактической необходимости. В Национальном банке пояснили, что теперь Министерство финансов будет получать средства «порционно». Такой подход учитывает неравномерность доходов и расходов государства в течение года.

Главное новшество — внедрение так называемого механизма «зеркалирования». Теперь весь объем валюты, предназначенный для бюджетных трансфертов, Нацбанк будет выводить на внутренний рынок строго равномерно и до самого конца года. Это позволит избежать резких вливаний, которые раньше могли дестабилизировать курс нацвалюты. В рамках обкатки новой системы в июне регулятор уже выкупил у Нацфонда 460 миллионов долларов, которые постепенно поступят в оборот.

Первые результаты: тенге идет в рост

Новая тактика регулятора уже принесла первые плоды. По итогам июня курс национальной валюты укрепился на 1,3%, достигнув отметки 479,98 тенге за доллар США.

При этом активность на Казахстанской фондовой бирже (KASE) немного снизилась: среднедневной объем торгов упал с 392 миллионов до 369 миллионов долларов. В общей сложности за первый летний месяц на бирже наторговали на 8,1 миллиарда долларов. Из самого Нацфонда в июне было напрямую продано 200 миллионов долларов, а в июле этот показатель планируют удерживать в диапазоне от 200 до 300 миллионов долларов.

Планы на триллион: чего ждать в третьем квартале

Новый механизм «зеркалирования» уже позволил стерилизовать около 354 миллиардов избыточных тенге в июне. Но основные объемы впереди: в течение третьего квартала 2026 года Нацбанк планирует выбросить на рынок иностранную валюту на колоссальную сумму — в эквиваленте порядка 1,1 триллиона тенге.

Параллельно поддержку стабильности на рынке оказывают и другие игроки. Так, компании квазигосударственного сектора за прошлый месяц обеспечили продажу валютной выручки в размере около 423 миллионов долларов. В то же время сам Нацбанк применил балансирующий маневр: для сохранения плановой доли иностранной валюты в инвестиционном портфеле ЕНПФ регулятор выкупил с рынка 92 миллиона долларов.

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