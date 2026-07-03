На границе Казахстана водителя арестовали и забрали автомобиль из-за одной ошибки в документах

Пограничный контроль на казахстанском пункте пропуска «Косак» обернулся для автовладельца не только потерей недавно купленной машины, но и реальным арестом из-за несоответствия VIN-кода регистрационным документам, сообщает Lada.kz.

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Крах на границе: бдительность пограничников сорвала рейс

По информации Телеграм-канала судов Павлодарской области, проверка документов на автомобильном пункте пропуска «Косак» вскрыла крупное правонарушение. Внимание сотрудников пограничной службы привлек легковой автомобиль, направлявшийся к выезду. При сверке идентификационных номеров выяснилось, что фактический VIN-код транспортного средства кардинально отличается от того, который официально внесен в свидетельство о регистрации (СРТС). Машину незамедлительно задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, а в отношении водителя возбудили административное производство.

Горькая правда в суде: «Машина единственная, купил в 2025 году»

Дело о подложных номерах в экстренном порядке рассмотрел Успенский районный суд Павлодарской области. На судебном заседании обвиняемый не стал отрицать очевидное и полностью признал свою вину. Мужчина рассказал свою историю: данное транспортное средство он приобрел относительно недавно — в декабре 2025 года. По его словам, автомобиль уже тогда имел подобные изменения, о которых он якобы не догадывался. Правонарушитель также подчеркнул, что этот автомобиль является единственным средством передвижения в его семье, и никакой другой техники у него нет.

Экспертная деткализация: Наличие скрытых изменений в VIN-коде — частый признак того, что автомобиль ранее был угнан, нелегально ввезен в страну или собран из «доноров». Покупатели б/у машин часто становятся жертвами мошенников, пренебрегая криминалистической чистотой транспорта при заключении сделки.

Жесткий вердикт: лишение прав, арест и конфискация

Несмотря на аргументы защиты о наличии на иждивении несовершеннолетних детей и искреннее раскаяние, закон оказался суров. Суд квалифицировал действия водителя по части 4 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками и данными).

Итоговым постановлением суда мужчине назначено наказание в виде одних суток административного ареста, а также лишение права садиться за руль любых транспортных средств сроком на один год. Сам же «проблемный» автомобиль суд постановил изъять и вернуть его законному владельцу — тому, на кого машина была зарегистрирована изначально до совершения возможных теневых махинаций. Постановление уже вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.