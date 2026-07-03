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03.07.2026, 10:41

Казахстан создает «космическую полицию» на Луне: кого будут ловить?

Новости Казахстана 0 1 694

Казахстан официально включается в глобальную лунную гонку и готовится развернуть собственную систему наблюдения в дальнем космосе. Отечественные ученые отправят на орбиту Луны уникальный окололунный телескоп (ОЛТ), который станет ключевым элементом безопасности для будущих межпланетных миссий, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: arnapress.kz
Фото: arnapress.kz

Зачем Казахстану лунный телескоп?

Как сообщили в Астрофизическом институте имени В.Г. Фесенкова (АФИФ), проект ОЛТ решает сразу несколько амбициозных задач, выходящих далеко за рамки классической науки:

  • Регулирование космического трафика: С каждым годом миссий к Луне становится всё больше. Казахстанский телескоп поможет координировать движение кораблей и аппаратов в окололунном пространстве, предотвращая их столкновения.

  • Борьба с космическим мусором: Оборудование будет в реальном времени отслеживать обломки искусственного и естественного происхождения, которые угрожают безопасности будущих пилотируемых полетов.

  • Планетарная защита: Аппарат с окололунной орбиты сможет намного раньше и точнее засекать опасные астероиды, движущиеся в сторону Земли.

  • Фундаментальная наука: Ученые получат уникальные данные о частоте и статистике падений метеоритов на лунную поверхность.

Важная деталь: Проект позволит Казахстану войти в элитный клуб стран, обладающих компетенциями класса deep space (дальний космос). Это принципиально новый уровень технологий, включающий проектирование, запуск и управление аппаратами далеко за пределами привычных околоземных орбит.

От идеи до запуска: дорожная карта проекта

Казахстанские специалисты уже проделали огромную аналитическую работу. На сегодняшний день полностью сформирована научная программа, определены жесткие требования к оптике, составлен список оптимальных рабочих орбит и создана общая инженерная концепция.

Дальнейший план действий расписан по годам:

  1. 2027–2029 годы: Разработка и создание полноценной инженерной модели (прототипа) телескопа. В этот период инженеры проведут масштабные наземные испытания для оптимизации всех систем.

  2. 2030–2031 годы: Сборка финального летного образца и долгожданный запуск ОЛТ на окололунную орбиту.

Что это даст стране и миру?

Реализация этого проекта — не просто научный престиж. Казахстан делает серьезную заявку на лидерство в сфере космической безопасности. Передовые данные Астрофизического института позволят заблаговременно предупреждать международных операторов об опасных сближениях в космосе, что сделает полеты к Луне значительно безопаснее для всего человечества.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Может всё таки сначала у себя дома порядок наведём.
03.07.2026, 06:12
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