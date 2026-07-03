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03.07.2026, 11:40

Где в Казахстане опаснее всего жить: назван регион с самым высоким уровнем особо тяжких преступлений

Новости Казахстана 0 2 165

Южная столица и Астана официально возглавили общереспубликанский антирейтинг по уровню преступности за первые шесть месяцев 2026 года. Однако детальный анализ с учетом плотности населения показал неожиданные результаты: по ряду самых опасных показателей лидируют совершенно другие регионы страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: ДП ВКО
Фото: ДП ВКО

Мегаполисы под ударом: где фиксируют больше всего правонарушений

Согласно свежим аналитическим данным агентства Finprom, за первое полугодие 2026 года абсолютным лидером по количеству зарегистрированных уголовных правонарушений стал Алматы. В южной столице зафиксировано 10,4 тысячи криминальных инцидентов.

Ближайшим преследователем в этом тревожном списке оказалась Астана, где правоохранители зарегистрировали 7,4 тысячи дел. В пятерку наиболее неблагополучных регионов в абсолютных цифрах также вошли Алматинская область (4,4 тыс.), Шымкент (3,1 тыс.) и Актюбинская область (2,7 тыс.).

На этом фоне образцово выглядят показатели новых и индустриальных регионов. Самым безопасным признана область Ұлытау — всего 615 правонарушений за полгода. Относительное спокойствие сохраняется в Кызылординской (1,2 тыс.), Мангистауской (1,4 тыс.) и Северо-Казахстанской (1,5 тыс.) областях.

Градация жестокости: антирейтинг тяжких и особо тяжких преступлений

Если рассматривать структуру криминала, то Алматы удерживает сомнительное первенство по числу тяжких преступлений — 3,5 тысячи случаев. В спину ему дышит столица с показателем 2,2 тысячи, а замыкает тройку Алматинская область (1,7 тыс.).

Однако картина кардинально меняется, когда речь заходит об особо тяжких преступлениях (таких как убийства или разбои). Здесь на первую строчку вырвалась Алматинская область, где зафиксировано сразу 94 таких инцидента. Мегаполисы отстают: в Алматы зарегистрировано 66 случаев, в Туркестанской области — 58, а в Астане — 48.

Эффект пропорции: как выглядит ситуация на 100 тысяч населения

Аналитики подчеркивают: объективно оценить уровень безопасности можно только при сопоставлении числа преступлений с численностью жителей. Средний показатель по Казахстану составил 277,4 правонарушения на 100 тысяч граждан.

В этом срезе лидерство перехватила Астана — 443,9 случая на 100 тысяч жителей, минимально обогнав Алматы (441,4). Внезапно в топ-5 криминального давления на население вошли регионы, которые в абсолютных цифрах не выделялись:

  • Абайская область — 317,8 случая;

  • Павлодарская область — 307,7 случая;

  • Восточно-Казахстанская область — 300,3 случая.

В удельном весе тяжкой преступности на душу населения лидерство сохраняет Алматы (150 случаев на 100 тыс. человек). А вот по коэффициенту особо тяжких деяний главный очаг опасности сместился в регионы. Антирейтинг возглавила Алматинская область (5,9 случая на 100 тыс. населения), за которой с небольшим отрывом следуют Восточно-Казахстанская, Абайская и Костанайская области.

Тренды и выводы правоохранителей

Несмотря на то, что эксперты фиксируют общее снижение преступности по стране в годовом выражении, радоваться рано. Крупные мегаполисы Казахстана из-за высокой концентрации людей и финансовых потоков остаются ключевыми центрами притяжения для криминалитета. В то же время региональные области демонстрируют пугающую тенденцию: правонарушений там меньше, но их характер в расчете на душу населения оказывается значительно более жестоким и опасным.

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