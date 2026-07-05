Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем Домбры

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Национальным днем Домбры, подчеркнув особую роль национального инструмента в сохранении культуры, духовных ценностей и единства народа, передает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
В своем поздравлении глава государства отметил, что домбра является неотъемлемой частью национальной идентичности и бесценным достоянием казахского народа. По словам Президента, на протяжении веков именно через домбру передавались нравственные идеалы, сохранялась связь поколений, а ее мелодии вдохновляли людей и укрепляли национальный дух.
Токаев подчеркнул, что в условиях современных глобальных вызовов домбра и богатое наследие Великой степи должны оставаться прочной основой казахской культуры. Он также заявил о важности популяризации казахского музыкального искусства на международной арене, напомнив слова поэта Қадыр Мырза Әлі: «Нағыз қазақ – Домбыра» («Истинный казах – это Домбра»).
Президент отметил символичность того, что в преддверии праздника, 1 июля, вступила в силу новая Конституция Казахстана, в которой сохранение историко-культурного наследия и поддержка национальной культуры впервые закреплены в числе основополагающих принципов.
- Выражаю сердечную признательность домбристам, преподавателям и всем, кто словом и делом развивает это уникальное искусство в Казахстане и достойно представляет его за рубежом. Казахские кюи и песни будут и впредь согревать сердца всех соотечественников, вдохновляя нас на новые свершения во имя построения Сильного и Справедливого Казахстана! Желаю каждому дому мира, счастья и благополучия!, - сказал глава государства.
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