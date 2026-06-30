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29.06.2026, 19:41

Новые паспорта в Казахстане: цена вопроса и правила замены от МВД

Новости Казахстана 0 492

Министерство внутренних дел Казахстана официально подтвердило разработку нового дизайна национального паспорта. Редизайн главного документа не потребует от граждан срочных расходов — бежать в ЦОНы и принудительно менять привычные бирюзовые книжки не придется, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: silkwaytv.kz
Фото: silkwaytv.kz

Секретный макет: почему эскизы паспорта до сих пор скрывают

Слухи о масштабном обновлении документа поползли еще в конце прошлого года, когда в Казнете завирусились изображения «нового» паспорта, удивительно похожего на южнокорейский. Тогда в МВД оперативно опровергли подлинность сливов, назвав их фейком, но сам факт разработки подтвердили.

Сейчас в ведомстве заявляют, что над финальным визуалом документа трудится специальная команда дизайнеров. Никаких промежуточных эскизов министерство публиковать не планирует, пока проект не будет утвержден окончательно на высшем уровне. Точные сроки завершения работ также держатся в секрете.

Финансовый вопрос: придется ли платить за новинку?

Главный страх граждан — принудительная и дорогая замена действующих документов — в МВД развеяли сразу.

Все выданные ранее паспорта бирюзового цвета останутся абсолютно легитимными. Они сохранят полную юридическую силу вплоть до той даты, которая в них указана. Таким образом, переход на новый образец будет плавным и естественным: казахстанцы получат обновленный документ только тогда, когда у старого просто истечет срок действия.

Цена вопроса: сколько стоит паспорт в 2026 году

Для тех, у кого срок действия документа все же подходит к концу (или для тех, кто захочет обновить его из эстетических соображений), стоимость оформления останется стандартной. Сумма госпошлины привязана к Месячному расчетному показателю (МРП) и зависит от объема страниц:

  • Для детей (до 16 лет), 24 страницы: 17 300 тенге (4 МРП);

  • Стандартный (для взрослых), 36 страниц: 34 600 тенге (8 МРП);

  • Увеличенный (для активных путешественников), 48 страниц: 51 900 тенге (12 МРП).

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