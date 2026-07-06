12 ударов ножом и попытка скрыть следы: в Казахстане вынесли приговор по громкому убийству

В Жамбылской области вынесен суровый приговор по делу о резонансном убийстве 40-летней жительницы города Шу, с которой жестоко расправились ее собственные коллеги, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

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Трагедия за закрытыми дверями

Шокирующие события развернулись в декабре прошлого года. Местная жительница перестала выходить на связь с родственниками. Спустя четыре дня тревоги сын женщины решил проверить ее квартиру и обнаружил там изуродованное тело матери.

Следственные органы оперативно восстановили хронологию того трагического вечера. Как выяснилось, накануне гибели женщина принимала гостей — троих своих коллег по работе. В ходе совместного застолья вспыхнула словесная перепалка. Ссора быстро переросла в агрессию: один из мужчин схватил нож и нанес хозяйке квартиры 12 ножевых ранений, оказавшихся смертельными.

Циничное сокрытие следов

Особый цинизм преступления заключается в поведении гостей после совершенного убийства. Вместо того чтобы вызвать скорую помощь или полицию, мужчины решили избавиться от улик.

Они тщательно отмыли место преступления от следов крови, закрыли квартиру на ключ и как ни в чем не бывало покинули дом. Женщина оставалась в запертой квартире несколько дней, пока ее не нашли близкие.

Суровый вердикт суда

Судебная коллегия Жамбылской области признала главного фигуранта дела — 35-летнего мужчину — виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ближайшие 15 лет он проведет в местах лишения свободы.

Не удалось избежать уголовной ответственности и его товарищам. Двое коллег, ставших свидетелями жестокой расправы и помогавших скрывать следы, были признаны виновными в недонесении о достоверно известном тяжком преступлении. Суд приговорил каждого из них к 3,5 годам колонии.