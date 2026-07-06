Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы и назвал Астану сердцем суверенного Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с официальным поздравлением в честь Дня столицы. Глава государства назвал Астану главным драйвером масштабных исторических преобразований, местом принятия судьбоносных решений и символом независимости страны, сообщает Lada.kz.

Фото: blog.global-guide.org

Символ независимости и цифровое будущее

В своем обращении глава государства подчеркнул, что Астана прочно закрепила за собой статус ключевого политического, экономического и культурного центра республики. Именно здесь формируется вектор развития суверенного Казахстана и аккумулируется созидательная энергия всей нации.

Сегодня мегаполис активно трансформируется в современный Smart City («умный город»). В Астане масштабно внедряются передовые цифровые системы управления инфраструктурой. При этом особое внимание уделяется урбанистике и комфорту людей: в городе опережающими темпами открываются новые рекреационные зоны, скверы, парки и современные детские площадки.

Исторический рубеж: Народная Конституция и новый статус

Касым-Жомарт Токаев особо выделил символизм праздника в 2026 году. Накануне Дня столицы в силу вступила Народная Конституция — событие, которое ознаменовало переход страны на принципиально новый этап модернизации государственных институтов.

Важным шагом в укреплении позиций мегаполиса стал и новый Конституционный закон о статусе столицы. По словам президента, этот документ юридически закрепил и усилил особую роль Астаны как административного и культурного ядра государства, дав мощный импульс для её дальнейшего прогресса.

Глобальная дипломатия и новая общественная этика

Президент акцентировал внимание на растущем международном авторитете главного города страны. Астана давно переросла статус локального центра и стала авторитетной диалоговой площадкой, где регулярно принимаются ключевые решения по самым острым вопросам региональной и глобальной повестки.

«Последовательно укрепляется и международный авторитет Астаны, где принимаются решения по самым актуальным вопросам региональной и глобальной политики», — резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о будущем, Токаев выразил уверенность, что столица обязана стать эталоном новой общественной этики. В ее основе должны лежать: