18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.03
540.29
6.11
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.07.2026, 08:12

Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы и назвал Астану сердцем суверенного Казахстана

Новости Казахстана 0 1 974

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с официальным поздравлением в честь Дня столицы. Глава государства назвал Астану главным драйвером масштабных исторических преобразований, местом принятия судьбоносных решений и символом независимости страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: blog.global-guide.org
Фото: blog.global-guide.org

Символ независимости и цифровое будущее

В своем обращении глава государства подчеркнул, что Астана прочно закрепила за собой статус ключевого политического, экономического и культурного центра республики. Именно здесь формируется вектор развития суверенного Казахстана и аккумулируется созидательная энергия всей нации.

Сегодня мегаполис активно трансформируется в современный Smart City («умный город»). В Астане масштабно внедряются передовые цифровые системы управления инфраструктурой. При этом особое внимание уделяется урбанистике и комфорту людей: в городе опережающими темпами открываются новые рекреационные зоны, скверы, парки и современные детские площадки.

Исторический рубеж: Народная Конституция и новый статус

Касым-Жомарт Токаев особо выделил символизм праздника в 2026 году. Накануне Дня столицы в силу вступила Народная Конституция — событие, которое ознаменовало переход страны на принципиально новый этап модернизации государственных институтов.

Важным шагом в укреплении позиций мегаполиса стал и новый Конституционный закон о статусе столицы. По словам президента, этот документ юридически закрепил и усилил особую роль Астаны как административного и культурного ядра государства, дав мощный импульс для её дальнейшего прогресса.

Глобальная дипломатия и новая общественная этика

Президент акцентировал внимание на растущем международном авторитете главного города страны. Астана давно переросла статус локального центра и стала авторитетной диалоговой площадкой, где регулярно принимаются ключевые решения по самым острым вопросам региональной и глобальной повестки.

«Последовательно укрепляется и международный авторитет Астаны, где принимаются решения по самым актуальным вопросам региональной и глобальной политики», — резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о будущем, Токаев выразил уверенность, что столица обязана стать эталоном новой общественной этики. В ее основе должны лежать:

  • Принципы ответственного гражданства;

  • Неукоснительное соблюдение «Закона и Порядка»;

  • Ценности экологической культуры и программы «Таза Казахстан

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь