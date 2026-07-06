«Война за асфальт» в Казахстане: сколько стоит «застолбить» место во дворе в 2026 году

Вечерний поиск свободного парковочного места во дворе давно стал привычной проблемой для жителей многих городов Казахстана. Из-за нехватки парковок некоторые автомобилисты пытаются «закрепить» территорию за собой с помощью цепей, столбиков или блокираторов. Однако закон запрещает подобные действия и предусматривает за них штрафы, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: kazpravda.kz

Дворовая парковка принадлежит всем жильцам

Во многих жилых кварталах количество автомобилей значительно превышает число парковочных мест. Из-за этого между соседями нередко возникают конфликты, а некоторые автовладельцы устанавливают цепи, металлические столбики, бетонные блоки и другие ограждения, считая, что таким образом смогут сохранить место возле дома исключительно для себя.

Как пояснил юрист Аркадий Рубцов, сделать это на законных основаниях невозможно. Дворовая территория относится к землям общего пользования, поэтому все жители дома имеют одинаковое право пользоваться расположенными на ней парковочными местами.

Даже если водитель годами оставляет автомобиль на одном и том же месте, никаких исключительных прав на него у него не возникает.

За самодельные ограждения предусмотрены штрафы

С 1 июля 2026 года обновленные Типовые правила благоустройства прямо запрещают устанавливать во дворах любые конструкции, ограничивающие доступ к парковочным местам. Под запрет попадают цепи, столбики, блокираторы, бетонные блоки и другие самодельные препятствия.

За подобные нарушения владельца могут привлечь к административной ответственности по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение правил благоустройства.

Размер штрафа в 2026 году составляет 20 МРП, или 86 500 тенге.

При этом сами правила не запрещают жителям парковать автомобили возле своего дома, если место свободно.

Можно ли распределить парковочные места между соседями

Иногда жильцы предлагают решить проблему на общем собрании и закрепить парковочные места за конкретными квартирами или подъездами.

Однако, как отмечает юрист, подобные договоренности не имеют юридической силы.

Даже если большинство жителей поддержит такое решение, оно не лишает остальных собственников права пользоваться общей дворовой территорией. Закон не позволяет жильцам самостоятельно распоряжаться отдельными участками общего имущества.

Что делать, если сосед установил цепь или блокиратор

Если парковочное место оказалось перегорожено самодельным ограждением, специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно демонтировать конструкцию. Такие действия могут привести к новому конфликту и дополнительным проблемам.

Вместо этого следует направить обращение через сервис e-Otinish в департамент по управлению земельными ресурсами, приложив фотографии и указав точный адрес.

Если факт нарушения подтвердится, владельца обяжут убрать незаконное ограждение.

Кроме того, ему может грозить ответственность за самовольное занятие земель общего пользования по статье 136 КоАП. В этом случае штраф составляет 75 МРП, или 324 375 тенге.

Когда парковочное место действительно принадлежит владельцу

Исключением являются случаи, когда парковочное место находится в частной собственности. Например, если оно было приобретено вместе с квартирой в жилом комплексе и зарегистрировано как отдельный объект недвижимости.

В такой ситуации никто не вправе занимать место без согласия собственника.

Если автомобиль все же оказался на частной парковке, юристы советуют сначала попытаться урегулировать вопрос мирным путем. При отсутствии результата можно направить нарушителю досудебную претензию, а затем обратиться в суд.

Как правило, полиция не эвакуирует автомобили с частных парковочных мест, поскольку подобные споры относятся к гражданско-правовым отношениям и разрешаются в судебном порядке.

Главное

Закон не позволяет закреплять парковочные места во дворах многоквартирных домов за отдельными жильцами. Установка цепей, блокираторов, столбиков и других ограждений считается нарушением правил благоустройства и может повлечь административную ответственность.

Если сосед незаконно занял часть дворовой территории, решать проблему следует исключительно через официальные органы, а не самостоятельно. Такой подход поможет избежать конфликтов и позволит восстановить законный порядок.