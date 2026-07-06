Седина за рулем: почему МВД Казахстана начнет аннулировать права пенсионеров

Казахстанское общество раскололось в спорах о том, до скольки лет можно безопасно управлять автомобилем. Пока пешеходы требуют ввести верхний возрастной ценз, МВД и эксперты уповают на жесткий медицинский фильтр, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: qaz-media.kz

«Чуть не сбил седой мужчина»: крик души из Кокшетау

Поводом для очередной волны общественного резонанса стала история жительницы Кокшетау Даны Жантемировой. На пешеходном переходе девушку с матерью едва не сбил пожилой водитель, который проигнорировал остановившийся в соседнем ряду автомобиль. По словам Даны, за рулем находился мужчина «далеко за 55».

Это не первый подобный случай в жизни девушки. Она отмечает, что лично знает пенсионеров старше 70 лет, которые продолжают водить машину, несмотря на серьезные проблемы со слухом и ногами. На вопросы о безопасности они лишь отмахиваются, обвиняя во всем «неопытную молодежь». Дана уверена: Казахстану необходима верхняя возрастная планка для автовладельцев.

Мнение автоэксперта: пересдача экзаменов бессмысленна, нужен жесткий медосмотр

Известный автоэксперт Алексей Алексеев считает идею полного запрета на вождение по возрасту дискриминационной и неэффективной. По его словам, все стареют по-разному: один сдает позиции в 50, а другой сохраняет ясность ума и в 80.

Главные тезисы эксперта:

Стаж решает: Проверять ПДД у людей с 40-летним опытом бессмысленно — навыки никуда не деваются. Страдают реакция и зрение.

Группа риска: Особое внимание нужно уделить профессиональным перевозчикам (водителям автобусов и фур). Для них проверки здоровья должны быть каждые полгода уже после 45 лет, когда критически возрастает риск инфарктов и инсультов.

Статистика на стороне пенсионеров: Пожилые люди водят аккуратнее, не лихачат и осознают свои риски. Львиную долю аварий на дорогах страны совершают молодые водители и люди среднего возраста.

Мировой опыт: В Японии водители старше 75 лет сдают тесты на деменцию и память, а государство мотивирует их сдавать права в обмен на бесплатный проезд. В Великобритании права пенсионеров обновляют каждые 3 года, а в Австралии после 85 лет стариков ждет обязательный практический экзамен по вождению.

Взгляд медицины: что происходит с организмом после 65 лет

Профпатолог центральной поликлиники Кокшетау Роза Иликбаева подтверждает: опасен не возраст, а сопутствующие болезни.

С годами организм водителя неизбежно меняется:

Зрение: Ухудшается боковое и ночное зрение, сильнее слепят фары встречных авто. Нервная система: Замедляется обработка информации, падает скорость реакции на раздражители, становится трудно выполнять несколько действий одновременно.

При этом врач подчеркивает: все индивидуально. Недавно медкомиссию успешно прошел 83-летний мужчина, показавший идеальные результаты по памяти, вниманию и стрессоустойчивости. Главная проблема — скрытые болезни, которые могут развиться в промежутках между визитами к врачам. Здесь медицина бессильна, все упирается в личную ответственность водителя.

Официальная позиция МВД: экзаменов для пенсионеров не будет, но гайки закрутят

По данным Министерства внутренних дел РК, сегодня в стране зарегистрировано более 700 тысяч водителей пенсионного возраста (из них 650 тысяч — мужчины старше 63 лет).

В ведомстве четко заявили: вводить обязательную пересдачу теории или практики для пожилых людей в Казахстане не планируют. Законодательство не ограничивает предельный возраст нахождения за рулем. Единственный барьер — медицинские противопоказания.

Однако контроль существенно ужесточается. 24 июня текущего года Глава государства подписал Закон по вопросам профилактики правонарушений. Согласно документу, водители старше 65 лет обязаны проходить медосмотр строго каждые два года.

Важно: Если пожилой водитель проигнорирует медкомиссию и не предоставит справку вовремя, полиция получит законное право автоматически приостанавливать действие его водительского удостоверения. Новые правила вступят в силу уже в конце августа 2026 года (по истечении 60 дней после официального опубликования).

Итог: где проходит граница безопасности?

Казахстан не пойдет по пути радикальных запретов. Опыт развитых стран и позиция отечественных ведомств показывают: лишать прав «по паспорту» никто не будет. Самым эффективным фильтром признан бескомпромиссный контроль за здоровьем. В конце концов, безопасность на трассе зависит не от даты рождения, а от способности человека вовремя нажать на педаль тормоза.