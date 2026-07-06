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06.07.2026, 09:38

В Казахстане утвердили формулу цены на рога сайгака: что изменится с 11 июля

Новости Казахстана 0 2 022

Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан подписал приказ от 26 июня 2026 года №124, которым утверждена Методика определения цены дериватов сайгака, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: diapazon.kz
Фото: diapazon.kz

Документ начнет действовать с 11 июля 2026 года.

Основная задача новой методики — сформировать единые правила определения стоимости продукции, обеспечить прозрачность механизма ценообразования и установить справедливую рыночную цену при реализации дериватов сайгака.

Как будет определяться стоимость

Согласно утвержденной методике, цена рассчитывается за один килограмм дериватов сайгака.

Расчет производится после того, как уполномоченный орган получает от подведомственной организации информацию:

  • об объемах продукции;
  • о номенклатуре промаркированных дериватов;
  • об остатках, находящихся на складе или базе хранения.

После этого к работе приступает консультант, который анализирует рынок и определяет рекомендуемую цену реализации.

Какие данные используются при расчете

При определении стоимости консультант опирается сразу на несколько источников информации. В их числе:

  • сведения о количестве и ассортименте дериватов сайгака;
  • коммерческие предложения потенциальных покупателей;
  • официальные данные о рыночных ценах на аналогичную продукцию;
  • информацию государственных органов (при наличии);
  • официальный курс Национального банка Казахстана на дату проведения расчета.

Такой подход позволяет учитывать как текущую рыночную ситуацию, так и реальные предложения покупателей.

По какой формуле рассчитывается цена

Если получены предложения минимум от трех потенциальных покупателей, в расчет принимаются три наиболее высокие сопоставимые цены. Итоговая рекомендуемая стоимость определяется как их среднее арифметическое.

Если поступило только два соответствующих требованиям предложения, цена рассчитывается как среднее значение между ними.

Когда предложений недостаточно либо они не отвечают установленным требованиям, консультант использует все доступные ценовые предложения и дополнительно анализирует официальные рыночные источники.

Какие требования предъявляются к коммерческим предложениям

Методика подробно регламентирует работу консультанта с потенциальными покупателями.

В частности, он обязан:

  • направить запросы с указанием объема продукции, условий поставки и оплаты;
  • получить предложения с ценой за единицу продукции;
  • привести все предложения к единому формату для корректного сравнения;
  • исключить заявки с неполной, недостоверной или несопоставимой информацией;
  • учитывать при расчете три наиболее выгодных предложения.

При этом документ устанавливает важное ограничение: разница между максимальной и минимальной ценой, участвующей в расчете, не должна превышать 20%. Такая норма призвана исключить существенные ценовые отклонения и снизить риск искусственного занижения стоимости.

Как цену будет утверждать государство

После завершения расчетов консультант направляет подготовленный отчет продавцу, который передает его уполномоченному органу вместе с подтверждающими материалами.

Если отчет соответствует требованиям методики, государственный орган утверждает цену реализации с учетом рекомендаций консультанта.

При выявлении нарушений или несоответствий документы возвращаются продавцу на доработку с перечнем замечаний.

Как будут определять цену при повторных продажах

Методика отдельно регулирует порядок формирования стоимости при последующей реализации дериватов сайгака.

В этом случае за основу принимается цена, сложившаяся по итогам предыдущих состоявшихся конкурсов.

Если конкурс признается несостоявшимся, стоимость автоматически корректируется с применением понижающего коэффициента 0,8, что означает снижение предыдущей цены на 20%.

Если после такого снижения конкурс вновь не состоится, уполномоченный орган поручит продавцу повторно привлечь консультанта для проведения нового расчета стоимости по утвержденной методике.

Когда решение вступает в силу

Окончательная цена реализации оформляется решением уполномоченного государственного органа и направляется продавцу, который организует дальнейшую продажу дериватов сайгака в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Утвержденная методика вступает в силу 11 июля 2026 года и станет обязательной при определении стоимости дериватов сайгака.

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