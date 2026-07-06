Сколько стоит заправить автомобиль в Казахстане: опубликованы актуальные цены на бензин, дизель и газ

Стоимость топлива на казахстанских автозаправочных станциях продолжает различаться в зависимости от региона и сети АЗС. По состоянию на 6 июля стали известны актуальные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в крупнейших городах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
На стоимость топлива в Казахстане влияют как регион, так и ценовая политика отдельных сетей автозаправочных станций. Поэтому в одном городе цена на один и тот же вид топлива может отличаться на несколько тенге за литр.
Наиболее доступным бензин марки АИ-92 остается в Шымкенте.
По состоянию на 6 июля стоимость составляет:
Бензин премиальной марки АИ-95 традиционно дороже. Самые высокие цены зафиксированы в Алматы.
Актуальные расценки:
Наиболее дорогой вид автомобильного бензина также демонстрирует заметный разброс цен между регионами.
Стоимость литра составляет:
Стоимость дизельного топлива в трех крупнейших городах Казахстана находится примерно на одном уровне.
На сегодняшний день водителям придется заплатить:
Автомобильный газ остается самым доступным видом топлива. При этом наиболее низкая цена сохраняется в Шымкенте.
Стоимость одного литра составляет:
Сравнение цен показывает, что среди трех крупнейших городов страны наиболее выгодные расценки на большинство видов топлива сохраняются в Шымкенте. Самые высокие цены на бензин премиальных марок по-прежнему наблюдаются в Алматы, тогда как Астана занимает промежуточное положение по большинству позиций.
Комментарии0 комментарий(ев)