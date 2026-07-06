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06.07.2026, 10:31

Сколько стоит заправить автомобиль в Казахстане: опубликованы актуальные цены на бензин, дизель и газ

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Стоимость топлива на казахстанских автозаправочных станциях продолжает различаться в зависимости от региона и сети АЗС. По состоянию на 6 июля стали известны актуальные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в крупнейших городах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Gettyimages.ru © Peter Dazeley
Фото: Gettyimages.ru © Peter Dazeley

Сколько стоит бензин в Казахстане

На стоимость топлива в Казахстане влияют как регион, так и ценовая политика отдельных сетей автозаправочных станций. Поэтому в одном городе цена на один и тот же вид топлива может отличаться на несколько тенге за литр.

Цены на бензин АИ-92

Наиболее доступным бензин марки АИ-92 остается в Шымкенте.

По состоянию на 6 июля стоимость составляет:

  • Астана — от 240 до 243 тенге за литр;
  • Алматы — от 238 до 245 тенге за литр;
  • Шымкент — от 228 до 231 тенге за литр.

Стоимость бензина АИ-95

Бензин премиальной марки АИ-95 традиционно дороже. Самые высокие цены зафиксированы в Алматы.

Актуальные расценки:

  • Астана313–315 тенге за литр;
  • Алматы320–322 тенге за литр;
  • Шымкент299–305 тенге за литр.

Сколько стоит бензин АИ-98

Наиболее дорогой вид автомобильного бензина также демонстрирует заметный разброс цен между регионами.

Стоимость литра составляет:

  • Астана355–365 тенге;
  • Алматы360–375 тенге;
  • Шымкент345–350 тенге.

Цены на дизельное топливо

Стоимость дизельного топлива в трех крупнейших городах Казахстана находится примерно на одном уровне.

На сегодняшний день водителям придется заплатить:

  • Астана333 тенге за литр;
  • Алматы334–341 тенге;
  • Шымкент336–339 тенге.

Почем автогаз

Автомобильный газ остается самым доступным видом топлива. При этом наиболее низкая цена сохраняется в Шымкенте.

Стоимость одного литра составляет:

  • Астана112 тенге;
  • Алматы112 тенге;
  • Шымкент102 тенге.

Где топливо дешевле

Сравнение цен показывает, что среди трех крупнейших городов страны наиболее выгодные расценки на большинство видов топлива сохраняются в Шымкенте. Самые высокие цены на бензин премиальных марок по-прежнему наблюдаются в Алматы, тогда как Астана занимает промежуточное положение по большинству позиций.

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