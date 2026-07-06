Сколько стоит заправить автомобиль в Казахстане: опубликованы актуальные цены на бензин, дизель и газ

Стоимость топлива на казахстанских автозаправочных станциях продолжает различаться в зависимости от региона и сети АЗС. По состоянию на 6 июля стали известны актуальные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в крупнейших городах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Сколько стоит бензин в Казахстане

На стоимость топлива в Казахстане влияют как регион, так и ценовая политика отдельных сетей автозаправочных станций. Поэтому в одном городе цена на один и тот же вид топлива может отличаться на несколько тенге за литр.

Цены на бензин АИ-92

Наиболее доступным бензин марки АИ-92 остается в Шымкенте.

По состоянию на 6 июля стоимость составляет:

Астана — от 240 до 243 тенге за литр;

— от за литр; Алматы — от 238 до 245 тенге за литр;

— от за литр; Шымкент — от 228 до 231 тенге за литр.

Стоимость бензина АИ-95

Бензин премиальной марки АИ-95 традиционно дороже. Самые высокие цены зафиксированы в Алматы.

Актуальные расценки:

Астана — 313–315 тенге за литр;

— за литр; Алматы — 320–322 тенге за литр;

— за литр; Шымкент — 299–305 тенге за литр.

Сколько стоит бензин АИ-98

Наиболее дорогой вид автомобильного бензина также демонстрирует заметный разброс цен между регионами.

Стоимость литра составляет:

Астана — 355–365 тенге ;

— ; Алматы — 360–375 тенге ;

— ; Шымкент — 345–350 тенге.

Цены на дизельное топливо

Стоимость дизельного топлива в трех крупнейших городах Казахстана находится примерно на одном уровне.

На сегодняшний день водителям придется заплатить:

Астана — 333 тенге за литр;

— за литр; Алматы — 334–341 тенге ;

— ; Шымкент — 336–339 тенге.

Почем автогаз

Автомобильный газ остается самым доступным видом топлива. При этом наиболее низкая цена сохраняется в Шымкенте.

Стоимость одного литра составляет:

Астана — 112 тенге ;

— ; Алматы — 112 тенге ;

— ; Шымкент — 102 тенге.

Где топливо дешевле

Сравнение цен показывает, что среди трех крупнейших городов страны наиболее выгодные расценки на большинство видов топлива сохраняются в Шымкенте. Самые высокие цены на бензин премиальных марок по-прежнему наблюдаются в Алматы, тогда как Астана занимает промежуточное положение по большинству позиций.