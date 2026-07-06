Токаев обратился к Назарбаеву в особенный день

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения, отметив его ключевые заслуги перед страной, сообщает Lada.kz.

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Фундамент государственности и международный авторитет

Официальное обращение главы государства обнародовала пресс-служба Акорды 6 июля 2026 года. В своем послании Касым-Жомарт Токаев сделал особый акцент на масштабе личности Первого Президента. По словам действующего лидера, Назарбаев выполнил важнейшую историческую миссию: заложил прочный фундамент современной казахской государственности и фактически с нуля создал независимую Республику Казахстан.

Токаев также подчеркнул, что именно благодаря грамотным шагам экс-президента удалось укрепить экономический базис страны и вывести Казахстан в лидеры центральноазиатского региона на международной арене.

Главное стратегическое решение: феномен Астаны

Отдельное внимание в поздравительном письме было уделено геополитическому и экономическому прорыву — переносу столицы.

– Перенос столицы в бескрайние степи Сарыарки придал мощный импульс развитию всего Казахстана. Сегодня Астана продолжает динамично расти и преображаться, превращаясь в один из самых красивых городов мира, – говорится в поздравлении.

Президент напомнил, что это решение в свое время кардинально изменило вектор развития внутренней логистики, инфраструктуры и демографии всей республики. В завершение своего обращения Касым-Жомарт Токаев адресовал Нурсултану Назарбаеву традиционные пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и благополучия.