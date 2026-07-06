Назван самый бьющий по карману город Казахстана

Алматы официально признан самым дорогим городом Казахстана для проживания, обогнав Астану в обновленном мировом рейтинге стоимости жизни от аналитического сервиса Numbeo , сообщает Lada.kz.

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Мировой срез: от Швейцарии до Индии

В масштабное исследование середины 2026 года вошли 547 крупнейших городов планеты. При составлении рейтинга эксперты Numbeo традиционно опирались на комплексный индекс стоимости жизни. В него закладываются базовые повседневные расходы граждан: средний чек в супермаркетах и ресторанах, стоимость проезда в общественном транспорте, коммунальные услуги, а также затраты на спорт и досуг.

Абсолютным лидером мирового списка стал швейцарский Цюрих, набравший индекс 123,1. Города Швейцарии ожидаемо оккупировали большую часть первой десятки. На противоположном конце рейтинга — в статусе самых доступных для жизни — оказались мегаполисы Индии, занявшие последние 19 строчек списка.

Алматы обгоняет столицы

В локальном противостоянии двух главных мегаполисов Казахстана лидерство по дороговизне удерживает Южная столица. Алматы расположился на 409-м месте, закрепившись в мировом табели о рангах между столицей Малайзии Куала-Лумпуром и грузинским Тбилиси.

Для жителей и гостей Алматы это означает, что повседневные траты здесь сопоставимы с популярными туристическими центрами ближнего и дальнего зарубежья.

Астана: комфорт по доступной цене?

Астана на фоне финансового центра страны выглядит более бюджетно. Казахстанская столица заняла 469-ю строчку.

Статистика показывает, что обеспечивать привычный уровень комфорта в Астане сейчас дешевле, чем в Алматы, Баку или Батуми. Тем не менее, главный город Казахстана по уровню расходов все еще опережает Киев и ряд других крупных городов Украины.

Динамика индекса Numbeo обновляется регулярно на основе актуальных данных от резидентов, что позволяет отслеживать реальную покупательскую способность и инфляционные процессы в режиме реального времени.