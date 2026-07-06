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06.07.2026, 12:43

Лукашенко обратился к Назарбаеву: озвучено ключевое заявление о будущем союза Беларуси и Казахстана

Новости Казахстана 0 3 171

Президент Беларуси Александр Лукашенко лично поздравил первого лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, подчеркнув незыблемость союза двух стран, сообщает Lada.kz. 

Фото: kazakhstan.mfa.gov.by
Фото: kazakhstan.mfa.gov.by

Роль в истории и геополитический мост

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко направил персональный поздравительный адрес Нурсултану Назарбаеву. В своем послании глава государства сделал особый акцент на масштабе личности экс-президента, заявив, что его имя занимает исключительное место в летописи современного Казахстана. По словам Лукашенко, именно стратегическое видение и созидательный труд Назарбаева заложили тот прочный экономический и политический базис, на котором республика успешно развивается сегодня.

Больше, чем дипломатия: Минск помнит заслуги

В тексте обращения четко прослеживается линия от политической мудрости юбиляра до текущего уровня отношений между странами. Белорусский лидер подчеркнул, что стратегическое партнерство Минска и Астаны — это не временная конъюнктура, а результат многолетней последовательной работы, начатой еще в прошлые десятилетия. Послание сознательно выведено за рамки сухого дипломатического протокола: Лукашенко отдельно выделил «значительный личный вклад» Назарбаева в укрепление дружбы двух народов.

Наследие, которое сохраняет актуальность

Ключевой тезис поздравления Президента Беларуси заключается в том, что зародившиеся при участии Назарбаева традиции доверия и конструктивного диалога остаются надежным фундаментом и сейчас. Аналитики отмечают, что этим заявлением Минск дает важный сигнал: несмотря на произошедший в Казахстане транзит власти, созданные ранее каналы коммуникации и принципы кооперации полностью сохраняют свою актуальность и инерцию.

В завершение официального адреса Александр Лукашенко тепло пожелал первому президенту Казахстана крепкого здоровья, благополучия и долголетия в кругу семьи.

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