Пятилетка без налогов: Казахстан готовит революционные льготы, но с одним жестким условием

Министерство национальной экономики Казахстана разработало масштабные поправки в новый Налоговый кодекс. Ведомство планирует вернуть часть отмененных льгот и ввести пятилетний спецрежим для привлечения зарубежного капитала, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Главным нововведением МНЭ станет запуск временного (сроком до 5 лет) стимулирующего налогового режима. Его цель — привлечь в республику уникальные компетенции и зарубежные деньги для создания высокотехнологичных производств. Главное условие для бизнеса — обязательный трансфер знаний и создание рабочих мест для граждан Казахстана.
Кроме того, пакет поправок включает еще три ключевые инициативы:
Возврат старых правил: Ведомство намерено восстановить порядок предоставления налоговых преференций для инвесторов, реализующих приоритетные проекты, который действовал до 1 января 2026 года.
Обнуление пошлин на сырье: Импорт материалов и сырья, закупаемых в рамках инвестиционных контрактов, планируют полностью освободить от НДС при выполнении встречных обязательств.
Поддержка оборонного сектора: Недропользователям, работающим по контрактам на добычу углеводородов на сложных морских проектах, разрешат брать в зачет НДС по товарам, которые передаются в собственность государства для нужд обороны.
Разработчики также отметили, что поправки закроют ряд юридических лазеек и устранят выявленные правовые пробелы в законодательстве.
В Миннацэкономики честно взвесили все «за» и «против» грядущей реформы. По мнению авторов документа, новые меры запустят волну предпринимательской активности, создадут комфортные условия для бизнес-иммигрантов и откроют тысячи рабочих мест. В долгосрочной перспективе это существенно расширит налоговую базу страны благодаря запуску новых заводов и фабрик.
Однако в министерстве видят и очевидные риски:
Выпадение доходов бюджета: Пока действуют налоговые каникулы и льготы, казна будет недополучать определенные суммы.
Угроза спекуляций: Преференциями могут попытаться воспользоваться недобросовестные игроки, не нацеленные на долгосрочное развитие бизнеса в РК. В МНЭ подчеркнули, что за этим процессом потребуется жесткий мониторинг.
В остальных сферах — от социального и экономического развития до экологии — ведомство прогнозирует исключительно положительный эффект.
Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона уже опубликован для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА». Процесс сбора правок, комментариев и предложений от экспертного сообщества и граждан продлится до 27 июля 2026 года, после чего законопроект отправится на дальнейшее утверждение.
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