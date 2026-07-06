Пятилетка без налогов: Казахстан готовит революционные льготы, но с одним жестким условием

Министерство национальной экономики Казахстана разработало масштабные поправки в новый Налоговый кодекс. Ведомство планирует вернуть часть отмененных льгот и ввести пятилетний спецрежим для привлечения зарубежного капитала, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.