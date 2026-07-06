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06.07.2026, 13:22

Пятилетка без налогов: Казахстан готовит революционные льготы, но с одним жестким условием

Новости Казахстана 0 2 070

Министерство национальной экономики Казахстана разработало масштабные поправки в новый Налоговый кодекс. Ведомство планирует вернуть часть отмененных льгот и ввести пятилетний спецрежим для привлечения зарубежного капитала, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Пятилетка без налогов и обнуление НДС: что предлагают властям

Главным нововведением МНЭ станет запуск временного (сроком до 5 лет) стимулирующего налогового режима. Его цель — привлечь в республику уникальные компетенции и зарубежные деньги для создания высокотехнологичных производств. Главное условие для бизнеса — обязательный трансфер знаний и создание рабочих мест для граждан Казахстана.

Кроме того, пакет поправок включает еще три ключевые инициативы:

  • Возврат старых правил: Ведомство намерено восстановить порядок предоставления налоговых преференций для инвесторов, реализующих приоритетные проекты, который действовал до 1 января 2026 года.

  • Обнуление пошлин на сырье: Импорт материалов и сырья, закупаемых в рамках инвестиционных контрактов, планируют полностью освободить от НДС при выполнении встречных обязательств.

  • Поддержка оборонного сектора: Недропользователям, работающим по контрактам на добычу углеводородов на сложных морских проектах, разрешат брать в зачет НДС по товарам, которые передаются в собственность государства для нужд обороны.

Разработчики также отметили, что поправки закроют ряд юридических лазеек и устранят выявленные правовые пробелы в законодательстве.

Риски и выгоды: обратная сторона реформы

В Миннацэкономики честно взвесили все «за» и «против» грядущей реформы. По мнению авторов документа, новые меры запустят волну предпринимательской активности, создадут комфортные условия для бизнес-иммигрантов и откроют тысячи рабочих мест. В долгосрочной перспективе это существенно расширит налоговую базу страны благодаря запуску новых заводов и фабрик.

Однако в министерстве видят и очевидные риски:

  1. Выпадение доходов бюджета: Пока действуют налоговые каникулы и льготы, казна будет недополучать определенные суммы.

  2. Угроза спекуляций: Преференциями могут попытаться воспользоваться недобросовестные игроки, не нацеленные на долгосрочное развитие бизнеса в РК. В МНЭ подчеркнули, что за этим процессом потребуется жесткий мониторинг.

В остальных сферах — от социального и экономического развития до экологии — ведомство прогнозирует исключительно положительный эффект.

Когда изменения вступят в силу?

Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона уже опубликован для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА». Процесс сбора правок, комментариев и предложений от экспертного сообщества и граждан продлится до 27 июля 2026 года, после чего законопроект отправится на дальнейшее утверждение.

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