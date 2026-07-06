В Астане закроют доступ к прописке: кого теперь вообще не зарегистрируют в столице

В Астане планируют кардинально реформировать систему регистрации граждан: получить столичную прописку теперь можно будет только при наличии официальной работы или бизнеса в городе, а также строгого соблюдения жилищных нормативов, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHome .

Коллаж: Kazinform / Freepik

Новые фильтры: на каких основаниях откроют прописку?

На портале «Открытые НПА» запущен процесс общественного обсуждения проекта нового норматива регистрации граждан по месту жительства и временного пребывания в Астане. Главное новшество документа — введение жесткой привязки прописки к экономической активности человека.

Если поправки одобрят, соискателям столичного статуса придется одновременно соответствовать двум ключевым критериям:

Законное право на жилье. Заявитель обязан предоставить легальное основание для проживания — официально зарегистрированный договор купли-продажи, договор аренды (найма), поднайма или безвозмездного пользования. Экономическая занятость. Претендент должен быть официально трудоустроен в границах столицы либо осуществлять здесь зарегистрированную предпринимательскую деятельность.

Таким образом, государство намерено учитывать не просто факт нахождения человека по конкретному адресу, но и его реальный вклад в экономику города.

Борьба за метры: санитарный контроль

Разработчики документа планируют пересмотреть и усилить уже существующий норматив площади. Напомним, по правилам, утвержденным маслихатом Астаны 26 декабря 2025 года, на одного регистрируемого должно приходиться не менее 15 квадратных метров полезной площади. Исключение делается лишь для членов семьи и близких родственников.

Новые поправки призваны окончательно ликвидировать практику так называемых «резиновых квартир», где на бумаге проживают десятки чужих друг другу людей.

Кого коснутся реформы и зачем это городу?

Введение жестких правил напрямую затронет внутренних мигрантов, арендаторов жилья и предпринимателей, планирующих релокацию в главный город страны. Ключевым фактором для спокойного проживания в столице теперь станет наличие «белого» трудового договора или легального контракта на аренду.

В Управлении занятости и социальной защиты Астаны поясняют: реформа опирается на передовой международный опыт. В мегаполисах многих развитых стран учет санитарных норм и подтверждение занятости — стандартная практика. Для Астаны, переживающей колоссальный миграционный прессинг, это вопрос выживания городской инфраструктуры. Точный учет населения позволит властям:

Корректно рассчитывать нагрузку на школы, детские сады и поликлиники;

Эффективно распределять бюджет на коммунальные сети и общественный транспорт;

Минимизировать теневой сектор на рынке аренды недвижимости.

Когда изменения вступят в силу?

На данный момент проект документа проходит стадию обязательных согласований и открытых дискуссий. После завершения этапа обсуждений он будет передан на рассмотрение очередной сессии маслихата Астаны.

До официального принятия и опубликования постановления в столице продолжают действовать прежние, более мягкие правила регистрации.