«Срок действия SIM-карты истекает»: из-за одного звонка семья в Казахстане лишилась 17 млн тенге

Обычный телефонный звонок обернулся для семьи из Петропавловска потерей более 17,3 млн тенге. Мошенники убедили молодого человека назвать код из SMS, а затем под угрозой уголовной ответственности заставили перевести все семейные накопления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.