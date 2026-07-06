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06.07.2026, 16:12

«Срок действия SIM-карты истекает»: из-за одного звонка семья в Казахстане лишилась 17 млн тенге

Новости Казахстана 0 1 777

Обычный телефонный звонок обернулся для семьи из Петропавловска потерей более 17,3 млн тенге. Мошенники убедили молодого человека назвать код из SMS, а затем под угрозой уголовной ответственности заставили перевести все семейные накопления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Классический капкан с «продлением SIM-карты»

Криминальный инцидент начался со стандартного, но по-прежнему эффективного приема социальной инженерии. На мобильный телефон пострадавшего поступил звонок от неизвестного лица, представившегося менеджером сотовой связи. Звонивший заявил, что срок действия SIM-карты абонента якобы истекает, и для пролонгации договора необходимо срочно назвать четырехзначный код из входящего SMS-сообщения.

Несмотря на регулярные предупреждения правоохранительных органов о том, что у SIM-карт не существует фиксированного периода эксплуатации, молодой человек поддался психологическому давлению и передал конфиденциальные цифры собеседнику.

Многоступенчатая психологическая атака

Получив первичный доступ, преступники мгновенно перешли ко второму этапу схемы. Потерпевшему позвонили уже под видом сотрудников портала eGov («Электронного правительства»). Доверчивому горожанину сообщили, что из-за раскрытого им SMS-кода его личный кабинет взломан, а на его имя неизвестные прямо сейчас пытаются оформить крупные займы.

Для усиления паники злоумышленники начали обвинять парня в соучастии в преступных схемах (дропперстве) и пригрозили немедленным привлечением к суровой уголовной ответственности. Решить сфабрикованную проблему предложили «единственным способом» — переводом всех доступных средств на «безопасные счета».

Катастрофические последствия и ход расследования

Поддавшись панике, молодой человек перечислил мошенникам в общей сложности 17 миллионов 327 тысяч тенге. Как выяснилось позже, это были накопления всей его семьи, к банковским счетам которых он имел санкционированный доступ.

В Департаменте полиции Северо-Казахстанской области подтвердили факт возбуждения уголовного дела. На данный момент оперативникам удалось оперативно отследить цепочку транзакций и установить личности 10 дропперов — подставных лиц, на чьи карты ушли похищенные миллионы. В отношении них принимаются процессуальные меры. Полиция подчеркивает, что помимо уголовного наказания для соучастников, пострадавшая семья имеет законное право взыскать с них всю сумму ущерба в рамках гражданского судопроизводства.

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