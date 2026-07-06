«Срок действия SIM-карты истекает»: из-за одного звонка семья в Казахстане лишилась 17 млн тенге

Обычный телефонный звонок обернулся для семьи из Петропавловска потерей более 17,3 млн тенге. Мошенники убедили молодого человека назвать код из SMS, а затем под угрозой уголовной ответственности заставили перевести все семейные накопления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Криминальный инцидент начался со стандартного, но по-прежнему эффективного приема социальной инженерии. На мобильный телефон пострадавшего поступил звонок от неизвестного лица, представившегося менеджером сотовой связи. Звонивший заявил, что срок действия SIM-карты абонента якобы истекает, и для пролонгации договора необходимо срочно назвать четырехзначный код из входящего SMS-сообщения.
Несмотря на регулярные предупреждения правоохранительных органов о том, что у SIM-карт не существует фиксированного периода эксплуатации, молодой человек поддался психологическому давлению и передал конфиденциальные цифры собеседнику.
Получив первичный доступ, преступники мгновенно перешли ко второму этапу схемы. Потерпевшему позвонили уже под видом сотрудников портала eGov («Электронного правительства»). Доверчивому горожанину сообщили, что из-за раскрытого им SMS-кода его личный кабинет взломан, а на его имя неизвестные прямо сейчас пытаются оформить крупные займы.
Для усиления паники злоумышленники начали обвинять парня в соучастии в преступных схемах (дропперстве) и пригрозили немедленным привлечением к суровой уголовной ответственности. Решить сфабрикованную проблему предложили «единственным способом» — переводом всех доступных средств на «безопасные счета».
Поддавшись панике, молодой человек перечислил мошенникам в общей сложности 17 миллионов 327 тысяч тенге. Как выяснилось позже, это были накопления всей его семьи, к банковским счетам которых он имел санкционированный доступ.
В Департаменте полиции Северо-Казахстанской области подтвердили факт возбуждения уголовного дела. На данный момент оперативникам удалось оперативно отследить цепочку транзакций и установить личности 10 дропперов — подставных лиц, на чьи карты ушли похищенные миллионы. В отношении них принимаются процессуальные меры. Полиция подчеркивает, что помимо уголовного наказания для соучастников, пострадавшая семья имеет законное право взыскать с них всю сумму ущерба в рамках гражданского судопроизводства.
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