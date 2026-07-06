Пенсия в 45 лет — реальность в Казахстане: названа категория граждан, которые могут бросить работу досрочно

Тысячи казахстанцев, родившихся и выросших в зонах радиационного поражения, имеют законное право на бесплатные квартиры, досрочную пенсию в 45 лет и внушительные денежные компенсации. Проверьте прямо сейчас, какие льготы положены вам и вашей семье по закону, и как их забрать у государства без архивной волокиты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: 1mbank.kz

Деньги за каждый год в зоне риска: как рассчитать компенсацию

Каждый, кто официально проживал или родился в зоне радиационного воздействия Семипалатинского ядерного полигона в период с 1949 по 1990 годы, имеет право на гарантированную единовременную денежную компенсацию.

Итоговая сумма напрямую привязана к Месячному расчетному показателю (МРП) и зависит от зоны экологического бедствия:

Чрезвычайный риск: 5,23 МРП за каждый год проживания (1949–1965 гг.) и 1,05 МРП (1966–1990 гг.).

Максимальный риск: 2,62 МРП и 1,05 МРП соответственно.

Повышенный риск: 1,57 МРП и 0,79 МРП.

Минимальный риск: 1,05 МРП и 0,52 МРП.

Льготный социально-экономический статус: 0,26 МРП за каждый год с 1949 по 1990 годы.

Заслуженный отдых на 18 лет раньше: пенсионные преференции

Для пострадавших от ядерных испытаний предусмотрены радикальные пенсионные уступки. Если гражданин прожил в зонах чрезвычайного или максимального радиационного риска хотя бы 5 лет в период с 1949 по 1963 годы, возраст выхода на заслуженный отдых снижается до беспрецедентных планок:

Женщины могут выйти на пенсию в 45 лет .

Мужчины — в 50 лет.

Кроме того, трудовой стаж на этих территориях рассчитывается по льготной шкале: один год работы с 1949 по 1963 годы засчитывается за три, а с 1963 по 1992 годы — в полуторном размере. Пенсионеры, проживающие в эпицентрах загрязнения, дополнительно получают ежемесячную надбавку до 2,09 МРП.

Бесплатная приватизация жилья и медицинский VIP-статус

Хотя специализированной жилищной программы для «семипалатинцев» нет, закон дает им уникальное право на бесплатную приватизацию. Если пострадавший от радиации получает квартиру из госфонда или местный акимат арендует для него частное жилье, недвижимость можно оформить в собственность абсолютно бесплатно.

В сфере здравоохранения владельцы «полигонных» удостоверений имеют право на:

Внеочередное обслуживание во всех госбольницах Казахстана.

Комплексные обследования в НИИ радиационной медицины и экологии в Семее.

Бесплатные лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС.

Ежегодное бесплатное 14-дневное лечение в санаториях (для лиц, получивших инвалидность из-за радиации).

Ловушка бюрократии: почему льготы получают не все и что делать при переезде

Главный барьер на пути к выплатам — необходимость оформления специального экологического удостоверения. Из-за утерянных архивов и отсутствия прописок советского периода доказать факт проживания на полигоне бывает трудно. Однако сейчас процедура упрощена: подать заявку можно онлайн через портал eGov.kz или в ближайшем ЦОНе.

Важно: Если вы уехали из Семея или Восточно-Казахстанской области, ваши права не сгорают! Все ключевые льготы (доплаты к зарплате, доп. отпуска, компенсации) сохраняются за вами в любой точке Казахстана. Исключением являются лишь точечные выплаты от местных акиматов — например, праздничные подъемные ко Дню Победы (в области Абай они составляют 30 МРП), которые выплачиваются строго по месту текущей регистрации.