26 человек на всю страну: какое имя стало самым редким и символичным в Казахстане

В День столицы Бюро национальной статистики РК поделилось уникальным цифровым портретом Астаны. Как оказалось, главный город страны стремительно молодеет, бьет рекорды по продолжительности жизни и вдохновляет родителей на самые необычные имена, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Тезки главного города страны

Одним из самых любопытных открытий официальной статистики стало то, что имя столицы носят не только улицы и площади. По всему Казахстану проживает ровно 26 человек, которых зовут Астана. Это имя стало символом целой эпохи, отобразившимся в личных документах граждан.

Демографический портрет: Астана молодеет и растет

На сегодняшний день Астана — это динамичный мегаполис-миллионник, где жизнь бьет ключом. По состоянию на 1 июня 2026 года в городе официально зарегистрировано 1 674 699 жителей. При этом в столице сохраняется выраженный «женский перевес»: женщин здесь почти на 100 тысяч больше, чем мужчин (884 тысячи против 790 тысяч).

Город по праву можно назвать юным:

Средний возраст астанчанина составляет всего 30,9 года.

Индекс старения находится на рекордно низкой отметке 22,9 (это означает, что на каждых 100 детей приходится менее 23 пожилых людей старше 65 лет).

Подрастающее поколение: в городе насчитывается 545 тысяч детей до 18 лет, причем мальчиков среди них чуть больше, чем девочек (280 тысяч против 265 тысяч).

Бум рождаемости подтверждают и другие цифры: только за прошлый год в мегаполисе родилось 27,4 тысячи малышей, а за первые пять месяцев 2026 года свои отношения узаконили 3 469 новых семейных пар. Примечательно, что, несмотря на молодой средний возраст, Астана демонстрирует высокую ожидаемую продолжительность жизни — 78,8 года.

Строительный бум и гастрономический рай

Экономика столицы демонстрирует уверенную независимость и гибкость. В городе зарегистрировано более 274 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

При этом Астана удерживает абсолютное лидерство в Казахстане по темпам застройки — здесь функционирует 18,5 тысячи строительных компаний, которые уже обеспечили жилой фонд города в размере 576 тысяч квартир.

По развитию сферы общественного питания столица уверенно дышит в спину Алматы. На текущий момент в Астане работает 6 819 ресторанов, кафе и столовых. Из них около 4,5 тысячи объектов открыты индивидуальными предпринимателями, что подчеркивает высокую активность малого бизнеса. Чтобы оставаться на связи, горожане активно используют цифровые технологии — в городе насчитывается более 443 тысяч абонентов фиксированного интернета.

Культурный досуг и международный туризм

Для жителей и гостей города создана масштабная инфраструктура отдыха. В Астане функционируют 24 парка, 35 библиотек, 5 музеев и рекордные 31 театр, предлагающие богатую культурную программу.

Столица также укрепляет свой статус международного хаба. Только за первый квартал 2026 года местный гостиничный бизнес принял 67,9 тысячи иностранных туристов, премиальный комфорт для которых обеспечивают в том числе 6 роскошных пятизвездочных отелей.